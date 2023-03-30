Гриби стають все небезпечнішими

Гриби погано переносять високі температури, тому становлять набагато меншу небезпеку для людей, ніж, наприклад, бактерії. З мільйонів видів грибів лише частки відсотка здатні заражати наш вид.

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Якщо імунітет людини працює добре, такі інфекції зазвичай зачіпають лише поверхню шкіри, яка є прохолоднішою. Однак деякі вчені з тривогою чекають на зміни, які можуть статися у зв'язку з глобальним потеплінням.

Зміна клімату створює нові еволюційні умови для грибів, змушуючи їх швидко адаптуватися до вищої температури і потенційно робить їх дедалі небезпечнішими для людей. Певним захистом залишаються труднощі пристосування паразитичних грибів до інфікування нових видів. Але, схоже, і цей бар'єр не такий вже й непроникний.

Перший випадок зараження грибом

На таку загрозу вказує опис унікального (поки що) клінічного випадку зараження людини патогеном рослин. Кілька років тому за допомогою до медиків звернувся 61-річний житель Індії: він скаржився на постійний кашель, хрипи, труднощі при ковтанні, біль у горлі та постійну втому, які мучили його протягом кількох місяців.

Рентген та комп'ютерна томографія грудної клітки не виявили помітних змін, хоча на знімках КТ лікарі помітили ознаки гнійного запалення в трахеї, яке після лабораторних досліджень пов'язали із грибковою інфекцією.

Зразки гриба відправили фахівцям Всесвітньої організації охорони здоров'я, які провели секвенування його ДНК. На загальний подив, ним виявився хондростереум пурпурний (Chondrostereum purpureum), відомий патоген рослин. Найчастіше він вражає представників сімейства рожевих, включаючи вишні та яблуні, викликаючи хворобу срібного листа.

Лікування пройшло успішно

Пацієнт працює мікологом, спеціалізуючись на хворобах рослин. За його словами, безпосередньо з C. purpureum він не контактував, натомість мав справу з напівгнилою рослинною масою, повною найрізноманітніших грибків. Очевидно, саме так він і підчепив унікальну хворобу. Як зазначають медики, терапія протигрибковими препаратами дозволила вилікувати чоловіка без ускладнень. Відстежуючи його стан протягом двох років, лікарі не помітили жодних ознаках повернення інфекції.