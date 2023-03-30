Грибы становятся все опаснее

Грибы плохо переносят высокие температуры, поэтому представляют намного меньшую опасность для людей, чем, например, бактерии. Из миллионов видов грибов только частицы процента способны заражать наш вид.

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Если иммунитет человека работает хорошо, такие инфекции обычно затрагивают только поверхность кожи, которая прохладнее. Однако некоторые ученые с тревогой ожидают изменений, которые могут произойти в связи с глобальным потеплением.

Изменение климата создает новые эволюционные условия для грибов, заставляя их быстро адаптироваться к более высокой температуре и потенциально делает их все более опасными для людей. Определенной защитой остаются трудности приспособления паразитических грибов к инфицированию новых видов. Но, похоже, и этот барьер не так уж непроницаем.

Первый случай заражения грибом

На такую угрозу указывает описание уникального (пока) клинического случая заражения человека патогеном растений. Несколько лет назад за помощью к медикам обратился 61-летний житель Индии: он жаловался на постоянный кашель, хрипы, затруднения при глотании, боль в горле и постоянную усталость, мучивших его в течение нескольких месяцев.

Рентген и компьютерная томография грудной клетки не выявили заметных изменений, хотя на снимках КТ врачи заметили признаки гнойного воспаления в трахее, после лабораторных исследований связали с грибковой инфекцией.

Образцы гриба отправили специалистам Всемирной организации здравоохранения, проведшим секвенирование его ДНК. К общему удивлению, им оказался хондростереум пурпурный (Chondrostereum purpureum), известный патоген растений. Чаще он поражает представителей семейства розовых, включая вишни и яблони, вызывая болезнь серебряного листа.

Лечение прошло успешно

Пациент работает микологом, специализируясь на болезнях растений. По его словам, непосредственно с C. purpureum он не контактировал, в то время как имел дело с полугнилой растительной массой, полной самых разнообразных грибков. Очевидно, именно так он и поддел уникальную болезнь. Как отмечают медики, терапия противогрибковыми препаратами позволила вылечить мужчину без осложнений. Отслеживая его состояние в течение двух лет, врачи не заметили никаких признаков возврата инфекции.