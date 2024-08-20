Забруднення повітря хлором у Тернополі

У Тернополі внаслідок російського удару 20 серпня, зафіксували значне забруднення повітря небезпечними речовинами. Про це оголосили під час брифінгу, який організувала ОВА.

Також на тему Покупався в річці і ледь не помер: у Львові лікарі 2 місяці рятували життя підлітка

За словами заступник очільника Тернопільської ОВА Віктора Устенка, у 70% зон моніторингу зафіксовано значні викиди хлору, який у деяких місцях перевищував норму в десятки разів.

Спочатку значних перевищень не було, але подальший моніторинг виявив серйозні перевищення по хлору, особливо в районах, де відбувається згоряння нафтопродуктів. Хлор є важкою речовиною, яка має тенденцію осідати,

– зазначила Оксана Чайчук, генеральний директор Тернопільського обласного центру контролю та профілактики хвороб.

Як уникнути отруєння хлором

Обмеження перебування на вулиці. Залишайтесь у приміщенні, особливо якщо відчувається запах хлору у повітрі.

Герметизація приміщень. Закрийте вікна та двері, заблокуйте вентиляційні отвори, ущільніть щілини, де можливе проникнення вуличного повітря.

Змочені тканини. Розвісьте на вікнах змочені простирадла або рушники, щоб допомогти фільтрувати повітря від забруднень.

Заходи безпеки для пересування. У разі необхідності виходу на вулицю, використовуйте захисну маску або респіратор.

Симптоми отруєння хлором. Оксана Чайчук рекомендує негайно звернутись за медичною допомогою при перших симптомах отруєння хлором: сухість в горлі, охриплість голосу, зниження артеріального тиску і тахікардія.

Забруднення повітря хлором вимагає швидкої реакції та правильних дій. Пам’ятайте, що хлор є надзвичайно небезпечною речовиною, яка може викликати серйозні розлади або навіть смерть.