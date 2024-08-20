Загрязнение воздуха хлором в Тернополе

В Тернополе в результате российского удара 20 августа, зафиксировали значительное загрязнение воздуха опасными веществами. Об этом объявили во время брифинга, который организовала ОВА.

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По словам заместителя главы Тернопольской ОВА Виктора Устенко, в 70% зон мониторинга зафиксированы значительные выбросы хлора, который в некоторых местах превышал норму в десятки раз.

Сначала значительных превышений не было, но дальнейший мониторинг выявил серьезные превышения по хлору, особенно в районах, где происходит сгорание нефтепродуктов. Хлор является тяжелым веществом, которое имеет тенденцию оседать,

– отметила Оксана Чайчук, генеральный директор Тернопольского областного центра контроля и профилактики болезней.

Как избежать отравления хлором

Ограничение пребывания на улице. Оставайтесь в помещении, особенно если чувствуется запах хлора в воздухе.

Герметизация помещений. Закройте окна и двери, заблокируйте вентиляционные отверстия, уплотните щели, где возможно проникновение уличного воздуха.

Смоченные ткани. Развесьте на окнах смоченные простыни или полотенца, чтобы помочь фильтровать воздух от загрязнений.

Меры безопасности для передвижения. В случае необходимости выхода на улицу, используйте защитную маску или респиратор.

Симптомы отравления хлором. Оксана Чайчук рекомендует немедленно обратиться за медицинской помощью при первых симптомах отравления хлором: сухость в горле, охриплость голоса, снижение артериального давления и тахикардия.

Загрязнение воздуха хлором требует быстрой реакции и правильных действий. Помните, что хлор является чрезвычайно опасным веществом, которое может вызвать серьезные расстройства или даже смерть.