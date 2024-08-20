Инфекция после купания в реке

16-летний Даниил Максимчук из города Ладыжин Винницкой области проводил летние каникулы с друзьями. Однако после дня, проведенного на реке Южный Буг, он стал плохо себя чувствовать: температура резко поднялась, а впоследствии появились и другие тревожные симптомы.

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Сначала врачи местной больницы предположили тепловой удар из-за жары, но когда состояние Даниила ухудшилось, его срочно отправили в областной центр, где диагностировали лептоспироз. Эта тяжелая инфекция, которую переносят животные и которая попадает в воду из их мочи, проникла в организм парня через царапины на теле во время купания.

Сложный случай лептоспироза

Ситуация быстро ухудшилась, поскольку болезнь поразила почки и печень Даниила, вызвав острую почечную недостаточность. В критическом состоянии его доставили во Львов, врачи были вынуждены подключить к аппарату для острого диализа, чтобы справиться с интоксикацией.

Лечение было сложным и длительным: сначала Даниил находился под диализом круглосуточно, а впоследствии процедуры проводили трижды в неделю. Благодаря усилиям врачей состояние печени пациента стабилизировалось, а почки восстановили свою функцию.

Сейчас Даниил уже вернулся в Винницу, где продолжает восстанавливаться после пережитой инфекции и почти полностью выздоровел.