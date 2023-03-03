Гіпертонія – глобальна проблема

Автори наукової роботи використовували математичне моделювання, щоб оцінити поширеність хвороби у різних країнах та частку людей, які отримують лікування від неї. Дослідження показало, що кількість хворих на гіпертонію людей у ​​світі до 2019 року подвоїлася порівняно з 1990 роком.

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Від неї страждають до 626 мільйонів жінок та 652 мільйонів чоловіків. Це збільшення відбулося багато в чому завдяки зростанню кількості населення та збільшенню кількості людей похилого віку. Водночас частка гіпертоніків серед людей 30 – 79 років майже не змінилися – їх залишається близько третини. Змінився розподіл захворюваності у світі: вона знизилася у багатих країнах, але збільшилася або залишилася незмінною в країнах із низьким та середнім рівнем доходом.

Найменше гіпертоніків виявилося в Канаді та Перу (менше чверті дорослого населення). Найбільша кількість чоловіків з високим артеріальним тиском виявилася в Аргентині та Таджикистані, жінок – у Парагваї та Тувалу (понад половину).

Попри простоту діагностики та наявність порівняно недорогих ліків, у світі близько половини людей з гіпертонією (41% жінок та 51% чоловіків) не знає про свою хворобу, більша частина не отримують лікування. У світі контроль артеріального тиску досягається лише для однієї з чотирьох жінок та одного з п'яти чоловіків.

Контроль артеріального тиску у гіпертоніків покращився порівняно з показниками 1990 року у більшості країн. Він залишився на колишньому рівні в деяких бідних країнах Африки, Океанії та Азії. Там лікування отримує менше п'ятої частини чоловіків і менше 10% жінок із гіпертонією.

Ситуація в Україні

В Україні 41,6% жінок 30-79 років страждають від гіпертонії, 73.1% з них знають про свій діагноз, 58.9% лікуються, контролю за артеріальним тиском вдається досягти всього 17.3% пацієнтів. Серед чоловіків ситуація дещо гірша. З високим тиском живуть 44.5 % із них 54% знають про свою хворобу, отримують лікування 36%, контролюють свій тиск лише 10.1%.

Вчені пишуть, що є термінова необхідність швидкої зміни підходу до зниження тягаря гіпертонії у всьому світі.