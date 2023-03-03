Гипертония – глобальная проблема

Авторы научной работы использовали математическое моделирование, чтобы оценить распространенность болезни в разных странах и часть людей, получающих лечение от нее. Исследование показало, что количество больных гипертонией людей в мире к 2019 году удвоилось по сравнению с 1990 годом.

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От нее страдают до 626 миллионов женщин и 652 миллиона мужчин. Это увеличение произошло во многом благодаря росту численности населения и увеличению количества пожилых людей. В то же время доля гипертоников среди людей 30 – 79 лет почти не изменилась – их остается около трети. Изменилось распределение заболеваемости в мире: оно снизилось в богатых странах, но увеличилось или осталось неизменным в странах с низким и средним уровнем дохода.

Меньше всего гипертоников оказалось в Канаде и Перу (менее четверти взрослого населения). Наибольшее количество мужчин с высоким артериальным давлением оказалось в Аргентине и Таджикистане, женщин – в Парагвае и Тувалу (свыше половины).

Несмотря на простоту диагностики и наличие сравнительно недорогих лекарств, в мире около половины людей с гипертонией (41% женщин и 51% мужчин) не знают о своей болезни, большая часть не получают лечения. В мире контроль АД достигается только для одной из четырех женщин и одного из пяти мужчин.

Контроль АД у гипертоников улучшился по сравнению с показателями 1990 года в большинстве стран. Он остался на прежнем уровне в некоторых бедных странах Африки, Океании и Азии. Там лечение получает менее пяти мужчин и менее 10% женщин с гипертонией.

Ситуация в Украине

В Украине 41,6% женщин 30-79 лет страдают гипертонией, 73.1% из них знают о своем диагнозе, 58.9% лечатся, контролю за артериальным давлением удается достичь всего 17.3% пациентов. Среди мужчин ситуация несколько хуже. С высоким давлением живут 44.5%, из них 54% знают о своей болезни, получают лечение 36%, контролируют свое давление только 10.1%.

Ученые пишут, что есть срочная необходимость быстрого изменения подхода к снижению тяжести гипертонии по всему миру.