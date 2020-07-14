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Як народжуються і живуть сіамські близнюки: фото
7 липня , 16:59 Як народжуються і живуть сіамські близнюки: фото
Анастасія Манюхіна
Як охолодити квартиру без кондиціонера: прості поради
3 липня , 06:20 Як охолодити квартиру без кондиціонера: прості поради
Наталя Сколоздра
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Вперше підтвердили інфікування COVID-19 дитини в утробі матері: вірус передався через плаценту
16:30, сьогодні Вперше підтвердили інфікування COVID-19 дитини в утробі матері: вірус передався через плаценту
В Україні 54 771 людина захворіла на коронавірус
09:04, сьогодні В Україні 54 771 людина захворіла на коронавірус
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Головні новини про коронавірус 13 липня: стабілізація захворюваності та нові дані про імунітет
06:00, сьогодні Головні новини про коронавірус 13 липня: стабілізація захворюваності та нові дані про імунітет
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