За червень 2020 року в Україні виявили 1 467 нових випадків зараження ВІЛ-інфекцією. Ще у 374 людей діагностували СНІД.

На жаль, за минулий місяць від СНІДу померли 183 людини, повідомляє Центр громадського здоров'я.

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У Центрі громадського здоров'я повідомили, що найпоширенішим шляхом інфікування ВІЛ в Україні залишається статевий шлях передавання інфекції. Натомість понад 40% інфікованих не знають про свій статус.

Вчасне діагностування ВІЛ та початок лікування гарантує довге повноцінне життя. Тестування на ВІЛ в Україні є безкоштовним. Цю послугу наразі можуть надавати усі заклади охорони здоров’я первинної ланки та близько тисячі вторинної і третинної,

– йдеться в повідомленні.

Що потрібно знати про ВІЛ та СНІД

ВІЛ-інфекція може протікати без жодних симптомів від 5 до 12 років, тому людина може жити й не знати, що у неї ВІЛ.

Хворий помирає не від самого СНІДу, а від інфекцій, які розвиваються через те, що імунітет не може їх подолати.

У чому різниця між ВІЛом та СНІДом?

ВІЛ – це сам вірус, а СНІД – це остання стадія захворювання, викликана ВІЛ. Зазначимо, що ВІЛ не може передаватись через побутові предмети, повітряно-крапельним шляхом чи комарів.