За июнь 2020 года в Украине выявили 1 467 новых случаев заражения ВИЧ-инфекцией. Еще у 374 человек диагностировали СПИД.

К сожалению, за прошедший месяц от СПИДа умерли 183 человека, сообщает Центр общественного здоровья.

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В Центре общественного здоровья сообщили, что самым распространенным путем инфицирования ВИЧ в Украине остается половой путь передачи инфекции. В то же время более 40% инфицированных не знают о своем статусе.

Своевременное диагностирование ВИЧ и начало лечения гарантирует долгую полноценную жизнь. Тестирование на ВИЧ в Украине является бесплатным. Эту услугу пока могут предоставлять все учреждения здравоохранения первичного звена и около тысячи вторичного и третичного,

– говорится в сообщении.

Что нужно знать о ВИЧ и СПИД

ВИЧ-инфекция может протекать без симптомов от 5 до 12 лет, поэтому человек может жить и не знать, что у него ВИЧ.

Больной умирает не от самого СПИДа, а от инфекций, развивающихся из-за того, что иммунитет не может преодолеть.

В чем разница между ВИЧ и СПИД?

ВИЧ – это сам вирус, а СПИД – это последняя стадия заболевания, вызванная ВИЧ. Отметим, что ВИЧ не может передаваться через бытовые предметы, воздушно-капельным путем или комаров.