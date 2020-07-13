Змалечку нас вчать, що мікроби є шкідливими і з ними треба боротися, однак деякі мікроби відіграють в нашому організмі більше позитивну роль і їх потрібно не лише не знищувати, але оберігати, кажуть вчені.

Вчені наполягають, що не варто боротися з мікробами антибіотиками. Навпаки – про них треба більше дізнатися і культивувати. Виявляється, що в нашому організмі мікроби живуть у стравоході, під пахвами, в роті, в носі, на великих пальцях, майже по всьому тілу. У сукупності в 90-кілограмового чоловіка вони можуть досягати ваги у 2,7 кг – вдвічі більше, ніж важить ваш мозок.

Так, у нашому організмі 30 трильйонів власних клітин і близько 40 трильйонів бактерій. Цікаво, що якщо перерахувати клітини, то кожен із нас – на 43% людина, а ось решта – мікробіом: бактерії та віруси.

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На жаль, часто люди ведуть такий спосіб життя, що деякі види корисних бактерій зникають. Це стається через хвороби кишківника, розсіяний склероз, астму чи хворобу Альцгеймера. Існує прямий зв'язок між корисними мікробами та нашим здоров'ям, адже чим більше ми їх втрачаємо, тим більше зростає шанс захворіти певною хронічною хворобою.



В організмі людини тисячі корисних бактерій / Фото Pixabay

Які мікроби є корисними

Кишкові мікроорганізми

На сьогодні вчені вивчили близько тисячі різновидів бактерій – більшість з них в товстій кишці. У кожного виду є цілком конкретна місія. Одні перетравлюють їжу, наприклад, фібру клітковини в броколі, користуючись ферментами, наче мікроскопічними ножами. Інші допомагають зміцнити кишковий епітелій. Також є мікроби, які відповідають за набір ваги або зміни настрою. Всі вони настільки важливі, що твоє тіло генерує з'єднання, які допомагають їм сполучатися і приклеюватися до поверхні організму.

Ці мікроорганізми утворюються у нас від народження, і варто подбати про те, щоб вони існували в нас впродовж життя. Тому не варто вживати антибіотики без потреби, адже з ними ми вбиваємо як шкідливі так і корисні бактерії. Також варто відзначити, що корисні мікроби не відновлюються.

Епідермальні стафілококи

Стафілококи мешкають на всіх слизових і будь-якій ділянці шкіри людини. Важливо, аби в людини був хороший імунітет, щоб організм справлявся з цією бактерією. Бо сама по собі вона не викликає будь-яких уражень. Навпаки наявність цих бактерій захищає людину від золотистих стафілококів, що викликають пневмонію, ячмінь та інші неприємні речі.



При порушеннях в організмі, стафілокок може бути небезпечним / Фото Pixabay

Бактерія втомлених ніг

Ці крихітні жовті мікроби називаються Staphylococcus, і вони відіграють головну роль в мікробіомі на ваших ногах. Ці мікроби допомагають виробляти з'єднання, які вбивають пліснявий грибок. Саме вони створюють запах від ступенів ніг.

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Бактерії, що живуть в пупку, і спори грибків

В ділянці пупка наше тіло має наче накидку з корисних мікробів. У неї є дві головні функції – вона захищає від патогенів (допомагає боротися проти вірусу грипу), також відповідає за створення ваших особистих запахів: хороших та поганих – всяких. Ці мікроби також генерують ще й відходи, які викидаються в повітря, і саме від них залежить, чи люблять вас кусати комарі.

Турбуйтесь про свій мікробіом

Шар корисних бактерій ми знищуємо антибактеріальними лосьйонами, вологими серветками, та антиперспірантами. Вчені рекомендують користуватися лише водою, милом та губкою.

Крім того, варто споживати їжу, багату клітковиною та пребіотиками, а також ферментовані продукти – кисломолочні напої, квашені овочі. Намагатися менше стресувати, адже це може порушувати бар'єрні функції кишківника.



Однією з резистентних бактерій є стафілокок / Фото Pixabay

Резистентність бактерій до антибіотиків

Резистентність до антибіотиків визнана Всесвітньою організацією охорони здоров'я глобальною проблемою, яка вже сьогодні підвищує кількість летальних випадків серед людей різного віку.Це означає, що бактерії змінюються, а антибіотики стають неефективними. Уже нинішній рівень резистентності означає понад 750 тисяч смертей щорічно.

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