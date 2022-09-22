Про це 24 каналу розповів психіатр Вадим Мангубі. За його словами, через війну у багатьох людей починаються або загострюються психічні розлади.

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З такими станами людина не може впоратися самостійно, їй обов'язково потрібна допомога фахівців.

Генералізований тривожний розлад

За словами Мангубі, під час війни людей часто супроводжує тривога. Надмірна тривожність може перерости у генералізований тривожний розлад.

Цей розлад не пов'язаний з перенесеною шоковою подією, як у випадку з посттравматичним стресовим розладом. Для генералізованого тривожного розладу характерна постійна напруга, передчуття, що щось має статися. Тривога висмоктує усі сили і не дає людині жити,

– пояснив психіатр.

Він додав, що такий стан потребує негайного втручання лікаря.

Депресія

Під час війни люди також можуть стикатися з різними видами депресії. Це захворювання може виникнути на фоні перенесеного горя від втрати близьких.

Однак потрібно чітко розуміти: у психічно здорової людини горе не завжди провокує депресію. Це самостійне захворювання і досить часто не пов'язане з зовнішніми подіями. Інакше вже пів України були б пацієнтами психіатрів. На щастя, цього не відбувається,

– пояснив Мангубі.

Лікар додав, що фахівці не фіксують великого зростання кількості пацієнтів з депресією. Психологи та психотерапевти в Україні працюють з тими, хто переніс горе і втратив близьких. Така робота дає гарні результати, і люди не потребують психіатричної допомоги.

Психози

Окрім генералізованого тривожного розладу та депресії, у людей можуть виникнути психози. За словами Мангубі, велика кількість пацієнтів з таким діагнозом з'явилася після ракетних обстрілів.

Вадим Мангубі Психіатр, кандидат медичних наук Обстріли та "прильоти" є стресовими факторами, які можуть запустити розлади, що "дрімають". Тобто на фоні рівного і спокійного життя людина не потрапила б до поля зору психіатра. Однак через обстріли виникає розгубленість, паніка. Ці реактивні стани можуть перейти в психози.

Він додав, що у багатьох людей просто поглиблюються психічні стани, які існували ще до війни.

Як поводитися з людиною, яка пережила травматичні події

Через війну багатьом людям довелося зіткнутися з вкрай важкими для психіки обставинами. Є кілька категорій людей, яким особливо важко впоратися з пережитою травмою.

Військові, які були у полоні.

Люди, які виїхали з окупації.

Вимушені переселенці, які переїхали з зони бойових дій.

Ці люди потребують особливої уваги з боку близьких і можуть потребувати психіатричної допомоги. Однак, за словами Мангубі, немає універсальних ознак, які б свідчили про те, що людині варто звернутися до фахівця.

Кожна людина – індивідуальність. Найголовніше, що можуть зробити близькі, – це не набридати й не розпитувати ні про що. А просто бути поряд. Також важливо спостерігати за настроєм і поведінкою людини. За цим можна зрозуміти, що щось не так,

– сказав психіатр.

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