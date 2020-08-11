Які послуги під час медичної реабілітації українці можуть отримати безкоштовно: перелік
Національна служба здоров'я оновила список безкоштовних послуг з реабілітації для українців. Надавати їх у 2021 році зможуть понад дві сотні медичних закладів України.
У НСЗУ наголосили, що на 2021 рік уклали договори не лише з державними медичними закладами, але й з 4 приватними. Про це 11 серпня повідомили на сторінці НСЗУ.
Зверніть увагу Нацслужба здоров'я запускає у фейсбуці сторінку для пацієнтів
Отримати допомогу з реабілітацією зможуть українці:
- з ураженням нервової системи – у 212 медзакладах;
- з ураженням опорно-рухового апарату – у 223 медзакладах;
- немовлята, які народились передчасно, або діти, які захворіли впродовж перших трьох років життя – у 63 медзакладах.
Безкоштовними для українців є такі послуги:
- огляд та консультації;
- формування індивідуальної програми реабілітації;
- моніторинг стану пацієнта;
- послуги з медичної реабілітації;
- навчання пацієнтів/родини/доглядачів особливостям догляду за людиною, запобіганню можливих ускладнень та дотриманню рекомендацій;
- консультації лікарів інших спеціальностей.
Як отримати безкоштовну реабілітацію
Пацієнт має звернутися до лікаря, з яким укладено декларацію. За необхідності медик створює в електронній системі охорони здоров’я направлення на отримання послуги.
А що ж у 2020?
НСЗУ повідомляє, що лише за липень-червень 2020 року медзакладам виплатили понад 512 мільйонів гривень:
- понад 245 мільйонів отримали заклади, які надавали допомогу пацієнтам з ураженням опорно-рухового апарату;
- майже 208 мільйонів – заклади, які надавали допомогу пацієнтам з ураженням нервової системи;
- майже 59 млн грн – заклади, які займалися реабілітацією немовлят та діток до трьох років.
Якщо бюджет Програми медичних гарантій на 2021 рік зросте до 255 мільярдів гривень, система послуг з реабілітації для українців перейде на новий рівень. Тоді можна буде виділити в окремий пакет послуг реабілітацію дорослих та дітей із захворюваннями серця, легень, онкологічними захворюваннями тощо, а також втричі збільшити тарифи на послуги з медичної реабілітації.