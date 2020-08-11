Національна служба здоров'я оновила список безкоштовних послуг з реабілітації для українців. Надавати їх у 2021 році зможуть понад дві сотні медичних закладів України.

У НСЗУ наголосили, що на 2021 рік уклали договори не лише з державними медичними закладами, але й з 4 приватними. Про це 11 серпня повідомили на сторінці НСЗУ.

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Отримати допомогу з реабілітацією зможуть українці:

з ураженням нервової системи – у 212 медзакладах;

з ураженням опорно-рухового апарату – у 223 медзакладах;

немовлята, які народились передчасно, або діти, які захворіли впродовж перших трьох років життя – у 63 медзакладах.

Безкоштовними для українців є такі послуги:

огляд та консультації;

формування індивідуальної програми реабілітації;

моніторинг стану пацієнта;

послуги з медичної реабілітації;

навчання пацієнтів/родини/доглядачів особливостям догляду за людиною, запобіганню можливих ускладнень та дотриманню рекомендацій;

консультації лікарів інших спеціальностей.

Як отримати безкоштовну реабілітацію

Пацієнт має звернутися до лікаря, з яким укладено декларацію. За необхідності медик створює в електронній системі охорони здоров’я направлення на отримання послуги.

А що ж у 2020?

НСЗУ повідомляє, що лише за липень-червень 2020 року медзакладам виплатили понад 512 мільйонів гривень:

понад 245 мільйонів отримали заклади, які надавали допомогу пацієнтам з ураженням опорно-рухового апарату;

майже 208 мільйонів – заклади, які надавали допомогу пацієнтам з ураженням нервової системи;

майже 59 млн грн – заклади, які займалися реабілітацією немовлят та діток до трьох років.

Якщо бюджет Програми медичних гарантій на 2021 рік зросте до 255 мільярдів гривень, система послуг з реабілітації для українців перейде на новий рівень. Тоді можна буде виділити в окремий пакет послуг реабілітацію дорослих та дітей із захворюваннями серця, легень, онкологічними захворюваннями тощо, а також втричі збільшити тарифи на послуги з медичної реабілітації.