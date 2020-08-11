Национальная служба здоровья обновила список бесплатных услуг по реабилитации украинцев. Предоставлять их в 2021 году смогут более двухсот медицинских учреждений Украины.

В НСЗУ отметили, что на 2021 год заключили договоры не только с государственными медицинскими учреждениями, но и с 4 частными. Об этом 11 августа сообщили на странице НСЗУ.

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Получить помощь с реабилитацией смогут украинцы:

с поражением нервной системы – в 212 медучреждениях;

с поражением опорно-двигательного аппарата – в 223 медучреждениях;

младенцы, родившиеся преждевременно, или дети, которые заболели в течение первых трех лет жизни – в 63 медучреждениях.

Бесплатными для украинцев являются такие услуги:

осмотр и консультации;

формирование индивидуальной программы реабилитации;

мониторинг состояния пациента;

услуги по медицинской реабилитации;

обучение пациентов/семьи/смотрителей особенностям ухода за человеком, предотвращению возможных осложнений и соблюдению рекомендаций;

консультации врачей других специальностей.

Как получить бесплатную реабилитацию

Пациент должен обратиться к врачу, с которым заключена декларация. При необходимости медик создает в электронной системе здравоохранения направление на получение услуги.

А что же в 2020?

НСЗУ сообщает, что только за июль-июнь 2020 года медучреждениям выплатили более 512 миллионов гривен:

более 245 миллионов получили учреждения, оказывали помощь пациентам с поражением опорно-двигательного аппарата;

почти 208 миллионов – учреждения, которые оказывали помощь пациентам с поражением нервной системы;

почти 59 миллионов – учреждения, которые занимались реабилитацией младенцев и детей до трех лет.

Если бюджет Программы медицинских гарантий на 2021 вырастет до 255 миллиардов гривен, система услуг по реабилитации украинцев перейдет на новый уровень. Тогда можно будет выделить в отдельный пакет услуг реабилитацию взрослых и детей с заболеваниями сердца, легких, онкологическими заболеваниями и т.п., а также втрое увеличить тарифы на услуги по медицинской реабилитации.