У п'ятницю, 31 березня, увесь день біля аптек у всіх містах України можна було побачити довжелезні черги. І хоч у МОЗ запевняють, що впровадження можливості отримати певні ліки за електронним рецептом кардинально нічого не змінить, однак, вочевидь, люди так не вважають. Детально – у матеріалі 24 Каналу.
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Страх залишитись без Німесилу
Журналістка нашого видання, на ім'я Юля, в Одесі понад 40 хвилин стояла у черзі за ліками, які перед тим забронювала на сайті аптеки. Однак на касі сказали, що, на жаль, їх уже немає в наявності, попри попередню бронь.
Я відстояла в черзі, ліки були заброньовані. Бронь підтверджена. Зайшла, а там сказали, що вже немає. Загалом стояла 40 хвилин,
– поділилась вона.
Аптека, куди вона прийшла, розташована в Малиновському районі міста. Разом з тим схоже, що в Одесі немає взагалі Німесилу – його розкупили. Про це повідомила журналістка, посилаючись на слова людей та фармацевтів.
Черги в аптеки в Одесі / Світлина журналістки 24 Каналу
Одесити переживають, що залишаться без Німесилу / Зображення 24 Каналу
Яка ситуація в Києві та інших містах
У Києві – зрештою як і в інших обласних центрах – ситуація біля аптек не краща. Люди запасаються препаратами, адже переконані, що отримати їх за рецептом нібито буде дуже незручно.
Як зазначають журналісти 24 Каналу, довжелезні черги біля аптек у столиці можна побачити, зокрема у Голосіївському районі.
Аптека на Васильківській вулиці в Києві / Фото журналістки 24 Каналу
Ситуація біля аптеки в Голосіївському районі / Фотографія 24 Каналу
Черги в Києві через введення е-рецепта: дивіться відео зі соцмереж
Зауважимо, що окрім Німесилу, за рецептом також продаватимуться такі препарати як:
- Постинор;
- Кардіомагніл;
- Каптоприл;
- Корвалол;
- Комбіновані оральні контрацептиви.
Черга в аптеці на Сихові, Львів / Фотографія 24 Каналу
Чи варто боятися 1 квітня
У Міністерстві охорони здоров'я наголосили, що впровадження е-рецепту як додаткового інструменту, який допоможе придбати саме рецептурні ліки, не означає, що паперовим рецептом не можна буде користуватися у разі потреби.
Також необов'язково навіть мати підписану угоду зі сімейним лікарем, аби мати змогу придбати лікарський засіб. Рецепт може виписати як і хірург, так і терапевт чи онколог.
Водночас важливо заакцентувати, що для купівлі далеко не усіх ліків потрібен рецепт. Тобто висновок такий: 1 квітня боятися не варто, адже нічого суттєво не змінюється.