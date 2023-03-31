В пятницу, 31 марта, весь день возле аптек во всех городах Украины можно было увидеть длиннющие очереди. И хоть в Минздраве уверяют, что введение возможности получить определенное лекарство по электронному рецепту кардинально ничего не изменит, однако, очевидно, люди так не считают. Подробно – в материале 24 Канала.
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Страх остаться без Нимесила
Журналистка нашего издания Юля в Одессе более 40 минут стояла в очереди, чтобы получить препарат, который раньше забронировала на сайте аптеки. Однако на кассе сказали, что, к сожалению, его уже нет в наличии, несмотря на предварительную бронь.
Я отстояла в очереди, лекарство было забронировано. Бронь подтверждена. Зашла, а там сказали, что уже нет. В общей сложности стояла 40 минут,
– поделилась она.
Кроме того, Юля констатировала, что аптека, куда она пришла, находится в Малиновском районе города. Вместе с тем, похоже, что в Одессе вообще нет Нимесила – его раскупили. Об этом сообщила журналистка, ссылаясь на слова людей и фармацевтов.
Очереди в аптеки в Одессе / Фотография журналистки 24 Канала
Одесситы переживают, что останутся без Немесила / Фото 24 Канала
Какая ситуация в Киеве и других городах
В Киеве – как и в других областных центрах – ситуация возле аптек не лучше. Люди запасаются препаратами, ведь убеждены, что получить их по рецепту якобы будет очень проблематично.
Как отмечают журналисты 24 Канала, длинные очереди возле аптек в столице можно увидеть, в частности, в Голосеевском районе.
Аптека на Васильковской улице в Киеве / Фото журналистки 24 Канала
Ситуация возле аптеки в Голосеевском районе / Фото 24 Канала
Очереди в Киеве из-за введения е-рецепта: смотрите видео из соцсетей
Заметим, что, кроме Нимесила, по рецепту будут продаваться такие препараты:
- Постинор;
- Кардиомагнил;
- Каптоприл;
- Корвалол;
- Комбинированные оральные контрацептивы.
Очередь в аптеке на Сыхове, Львов / Фото 24 Канала
Нужно ли бояться 1 апреля
В Министерстве здравоохранения подчеркнули, что внедрение е-рецепта как дополнительного инструмента, который поможет приобрести именно рецептурное лекарство, не означает, что бумажным рецептом нельзя будет пользоваться в случае необходимости.
Также необязательно даже иметь подписанную декларацию с семейным врачом, чтобы иметь возможность приобрести лекарственное средство. Рецепт может выписать как хирург, так и терапевт или онколог.
В то же время важно отметить, что для покупки далеко не всех лекарств требуется рецепт. То есть вывод такой: 1 апреля бояться не стоит, ведь ничего не меняется.