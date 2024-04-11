Фахівці з Рурського університету в Бохумі та Університетській клініці міста Ессен (Німеччина) спільно з колегами з Нідерландського інституту нейронаук виконали огляд і глибокий метааналіз 212 досліджень. Метою було підтвердити припущення про те, що контакт допомагає підтримати психічне та фізичне здоров'я.

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Тактильні відчуття мають величезне значення в багатьох аспектах нашого життя. Це перші почуття у новонародженого, що забезпечують прямий контакт з навколишнім світом. Крім особистого досвіду дотиків, ми регулярно взаємодіємо з людьми, що оточують нас, наприклад через обійми, поцілунки або масаж,

– зазначили вчені.

Нове дослідження дотиків

Пандемія, яка викликала самоізоляцію та соціальні обмеження, знову змусила нас задуматися про те, як фізичний контакт може впливати на наше здоров'я та психічний стан. Хоча на цю тему вже існують метааналізи, вони були зосереджені на певних формах дотиків, когортах чи конкретних перевагах для здоров'я, і тому вчені вирішили розглянути проблему у ширшому контексті.

Зокрема, вони поставили питання: чи залежать позитивні ефекти від того, хто або що є об'єктом дотику, від знайомства з об'єктом, демографічних факторів (вік/стать) та тривалості контакту? Дослідники розглянули дані для дорослих та дітей, включаючи новонароджених. Вони також хотіли включити в огляд тварин, але виявили, що робіт у цій галузі недостатньо.

Дотики позитивно впливають на здоровʼя

У остаточну вибірку було включено дані 212 досліджень, у яких було 12 966 учасників усіх вікових груп. Як показав аналіз, загалом переваги були однаковими для показників психічного та фізичного здоров'я, хіба що у дорослих дотики менше впливали на сон та серцевий ритм, помірно – на діастолічний та систолічний артеріальний тиск (ефект посилювався з віком), рухливість та рівень кортизолу (так званий гормон стресу), значно – на зниження рівнів тривожності, депресії, втоми та болю.

У новонароджених вчені не виявили жодного зв'язку між дотиками та покращенням травлення або серцевого ритму. Однак кореляція варіювалася від середньої до значної, коли мова заходила про рівень кортизолу, показники ферментів печінки та дихання, набір ваги та температуру тіла.

Найбільшу користь для психічного здоров'я приносили дотику до інших людей, а не до об'єктів, водночас для зміцнення саме фізичного здоров'я можна було торкатися навіть роботів та інших предметів. Тип впливу – наприклад, масаж, погладжування, обійми – не грав ролі в жодному випадку, але були важливі частини тіла. Часті (наприклад, більша кількість сеансів масажу) та односпрямовані дотики мали сприятливіший ефект.