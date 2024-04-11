Специалисты из Рурского университета в Бохуме и Университетской клинике города Эссен (Германия) совместно с коллегами из Нидерландского института нейронаук выполнили обзор и глубокий метаанализ 212 исследований. Целью было подтвердить предположение о том, что контакт помогает поддержать психическое и физическое здоровье.

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Тактильные ощущения имеют огромное значение во многих аспектах нашей жизни. Это первые чувства у новорожденного, обеспечивающие прямой контакт с окружающим миром. Кроме личного опыта прикосновений, мы регулярно взаимодействуем с людьми, окружающими нас, например через объятия, поцелуи или массаж,

– отметили ученые.

Новое исследование прикосновений

Пандемия, которая вызвала самоизоляцию и социальные ограничения, снова заставила нас задуматься о том, как физический контакт может влиять на наше здоровье и психическое состояние. Хотя на эту тему уже существуют метаанализы, они были сосредоточены на определенных формах прикосновений, когортах или конкретных преимуществах для здоровья, и поэтому ученые решили рассмотреть проблему в более широком контексте.

В частности, они поставили вопрос: зависят ли положительные эффекты от того, кто или что является объектом прикосновения, от знакомства с объектом, демографических факторов (возраст/пол) и продолжительности контакта? Исследователи рассмотрели данные для взрослых и детей, включая новорожденных. Они также хотели включить в обзор животных, но обнаружили, что работ в этой области недостаточно.

Прикосновения положительно влияют на здоровье

В окончательную выборку были включены данные 212 исследований, в которых было 12 966 участников всех возрастных групп. Как показал анализ, в целом преимущества были одинаковыми для показателей психического и физического здоровья, разве что у взрослых прикосновения меньше влияли на сон и сердечный ритм, умеренно – на диастолическое и систолическое артериальное давление (эффект усиливался с возрастом), подвижность и уровень кортизола (так называемый гормон стресса), значительно – на снижение уровней тревожности, депрессии, усталости и боли.

У новорожденных ученые не обнаружили никакой связи между прикосновениями и улучшением пищеварения или сердечного ритма. Однако корреляция варьировалась от средней до значительной, когда речь заходила об уровне кортизола, показатели ферментов печени и дыхания, набор веса и температуру тела.

Наибольшую пользу для психического здоровья приносили прикосновения к другим людям, а не к объектам, одновременно для укрепления именно физического здоровья можно было касаться даже роботов и других предметов. Тип воздействия – например, массаж, поглаживание, объятия – не играл роли ни в одном случае, но были важны части тела. Частые (например, большее количество сеансов массажа) и однонаправленные прикосновения имели благоприятный эффект.