Вимоги до багатьох медичних пакетів, за якими Національна служба здоров'я України укладає договори з медичними закладами, також включають окремий пункт, який гарантує відвідування пацієнтів, які перебувають в інтенсивній терапії, 24 години на добу, сім днів на тиждень, згідно з правилами, встановленими відповідними законодавчими актами.
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Що можуть робити відвідувачі
Під час відвідування один відвідувач може провести з пацієнтом необмежену кількість часу. Одночасно поруч з пацієнтом може бути не більше двох людей. Відвідувачами можуть бути люди, незалежно від їхнього ступеня спорідненості.
Однак, ті, хто не є батьками пацієнта-дитини, можуть бути допущені до реанімації тільки за умови наявності усної згоди одного з батьків пацієнта-дитини або законних представників.
Які є заборони в реанімації
Звісно, відвідування реанімації вимагає дотримання певних правил.
- Важливо слухати інструкції, поради та прохання медичного персоналу. Наприклад, у разі необхідності проведення невідкладних медичних дій в палаті медичні працівники можуть попросити відвідувачів тимчасово покинути приміщення. Варто розуміти, що ця вимога є обов'язковою для виконання.
- Відвідування реанімації у стані алкогольного або наркотичного сп'яніння, при наявності інфекційного захворювання або недавнього контакту з носієм інфекції є недопустимими.
- Відвідувачі повинні поважати приватність та комфорт пацієнта, а також інших пацієнтів, які можуть перебувати в палаті.
- Категорично заборонено чіпати апаратуру відділення та будь-яким іншим чином перешкоджати процесу лікування.