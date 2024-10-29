Так, гарбуз можна їсти сирим. Це допоможе отримати від нього максимум користі. Про це повідомляє Livestrong.com.

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Користь сирого гарбуза

У більшості рецептів цей фрукт термічно оброблений, але його можна їсти сирим.

Сирий гарбуз може містити навіть більше поживних речовин (особливо водорозчинних вітамінів групи B), ніж приготований гарбуз, тому що деякі з них можуть губитися при випаровуванні води. Якщо вам подобається смак сирого гарбуза, то його можна їсти абсолютно нормально і безпечно, і він дуже багатий на клітковину,

– сказала дієтологиня Дана Елліс Ханнес.

За даними Міністерства сільського господарства США, приблизно одна чашка сирого гарбуза містить всього 30 калорій, а також 1,2 грамів білка і 0,6 грамів клітковини. Також у ньому зовсім відсутні жири.

Крім цього, гарбуз багатий на вітамін A, C, калій, мідь та залізо.

Однак варто зауважити, що сирий гарбуз має гіркіший смак і жорсткішу текстуру. Також його потрібно добре мити, щоб не підхопити кишкові бактерії.

Що можна приготувати із сирого гарбуза

Один з кращих способів їсти гарбуз – нарізати його кубиками. Посипте його зверху корицею, щоб надати гарбузу десертний смак без додавання цукру. Ви навіть можете додати насіння льону для хрусткої текстури.

І не забувайте про насіння гарбуза – вони багаті на магній, який допомагає захищати нервову і м'язову функцію.

Також сирий гарбуз можна додавати в салати чи робити з нього смузі. Є варіант і для особливих гурманів – пудинг із сирого гарбузового пюре.