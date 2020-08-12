Найпопулярніший спосіб пробудитися зранку – запашна кава. Але не тільки це може допомогти прокинутись та зарядитись енергією на весь день.

Про декілька ефективних способів зарядити себе енергією зранку та залишатись бадьорим весь день – читайте в матеріалі 24 каналу.

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Найефективніші методи для бадьорого ранку

Не закривати на ніч штори

Сонячне світло впливає на сітківку ока і пригнічує вироблення мелатоніну – гормону сну. Тому не закривайте штор з вечора і вранці ви легко прокинетеся і будете почувати себе бадьоро.



Не закривайте штори на ніч / Фото: shutterstock.com

Випити склянку холодної води

Вранці потрібно відновити водний баланс організму, адже під час сну він зневоднюється. Це й викликає почуття втоми, тому склянка прохолодної води цьому допоможе.



У стакан з водою можна додати скибочку лимону / Фото: profile

Ранкова пробіжка

Ранковий біг прискорює виробленню ендорфіну, тобто гормону радості. Тому після пробіжки гарний настрій і заряд бадьорості буде забезпечено на весь день.



Ранковий біг – зробить день бадьорішим / Фото: zmist.pl.ua

Зробити масаж

Помасажуйте тім'ячко, точки між великим і вказівним пальцями, місця під центром колінної чашечки і основу шиї. Масаж цих точок змусить вас почуватись енергійніше.



Масаж зранку – збадьорить організм / Фото: gulaypole.in.ua

Додавати м'яту

М'ята по своїй природі має тонізуючий ефект і сильно збуджує нервову систему. Зранку можна випити чай із цією рослиною або скористатися м'ятною зубною пасту – тонізуючий ефект буде однаковий.



Чай з м'ятою бадьорить не гірше кави / Фото: depositphotos