Самый популярный способ пробудиться утром – ароматный кофе. Но не только это может помочь проснуться и зарядиться энергией на весь день.

О нескольких эффективных способах зарядить себя энергией утром и оставаться бодрым весь день – читайте в материале 24 канала.

Читайте также Необычные рецепты кофе, которые сделают ваше утро бодрым

Самые эффективные методы для бодрого утра

Не закрывать на ночь шторы

Солнечный свет воздействует на сетчатку глаза и подавляет выработку мелатонина – гормона сна. Поэтому не закрывайте шторы с вечера и утром вы легко проснетесь и будете чувствовать себя бодро.

Не закрывайте шторы на ночь / Фото: shutterstock.com

Выпить стакан холодной воды

Утром нужно восстановить водный баланс организма, ведь во время сна он обезвоживается. Это и вызывает чувство усталости, поэтому стакан прохладной воды этому поможет.

В стакан с водой можно добавить ломтик лимона / Фото: profile

Утренняя пробежка

Утренний бег ускоряет выработку эндорфина, то есть гормона радости. Поэтому после пробежки хорошее настроение и заряд бодрости будут обеспечены на весь день.

Утренний бег – сделает день бодрее / Фото: zmist.pl.ua

Сделать массаж

Помассируйте темечко, точки между большим и указательным пальцами, места под центром коленной чашечки и основание шеи. Массаж этих точек заставит вас чувствовать себя энергичнее.

Массаж утром – взбодрит организм / Фото: gulaypole.in.ua

Добавлять мяту

Мята по своей природе обладает тонизирующим эффектом и сильно возбуждает нервную систему. Утром можно выпить чай с этим растением или воспользоваться мятной зубной пастой – тонизирующий эффект будет одинаковый.

Чай с мятой бодрит не хуже кофе / Фото: depositphotos