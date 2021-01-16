Пацієнт звертається з різними скаргами, але у багатьох випадках лікарі та дані обстежень не знаходять якихось відхилень. Якщо доктор усе ж таки назначає медикаментозне лікування, то воно не знімає симптоми. До кого звертатися та що робити – читайте в матеріалі.

Лікарка-психіатр і психоаналітик Роксолана Федець розповіла на своїй сторінці в інстаграмі про основні причини виникнення іпохондрії.

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Що таке іпохондрія?

Іпохондрія – це стан, коли є багато різноманітних тілесних симптомів і скарг, але для їх появи немає жодного об'єктивного обґрунтування. Результати лабораторних та інструментальних обстежень не знаходять патологічних відхилень. Лікарі ж також не виявляють ознак хворобливого стану, тому всі призначенні препарати не дають результату.

Сам пацієнт стійко переконаний у наявності в нього 1 або декількох хвороб, він має посилене відчуття тривоги, страху за своє життя та здоров'я, страху померти, часто має колосальну недовіру до лікарів та даних обстежень, ходить від спеціаліста до спеціаліста,

– зазначає Роксолана Федець.

Не кожен спеціаліст первинної ланки медичної допомоги, сімейний лікар або терапевт може одразу розпізнати такого пацієнта. Тому, коли люди з даним розладом звертаються до психіатра, в них за спиною роки обстежень та ціла бібліотека з медичних карток.

Часто буває й таке, що пацієнт, почувши рекомендацію від спеціаліста звернутись до психіатра – сприймає це як особисту образу.



Іпохондрія: симптоми / Ілюстрація nytimes.com

Чому виникає іпохондрія: основні причини з психодинамічної точки зору

Коли людина дорослішає, то в неї виникає потреба наділяти своєю лібідинальною енергією інших.

Якщо уявити це образно, то це так ніби клітина випускає свої лапки-псевдоподії, і ними обіймає свій улюблений об'єкт,

– пише лікарка.

І все добре, коли це взаємно. Але так буває далеко не завжди. Коли людина висовує "лапку", вона може отримати по ній стусана. Тоді "лібідинальна лапка" обіймає власне тіло. В результаті нерозділені емоції та почуття стають переживаннями фізичними, адже фізично – це просто, зрозуміло та об'єктивно.

Хоч і психологічний біль став фізичним, але ліки проти "фізичного" не допомагають. Ключ розв'язання проблеми не зовні, а всередині.