Пациент обращается с различными жалобами, но во многих случаях врачи и данные обследований не находят каких-либо отклонений. Если доктор все же назначает медикаментозное лечение, то оно не снимает симптомы. К кому обращаться и что делать – читайте в материале.

Врач-психиатр и психоаналитик Роксолана Федец рассказала на своей странице в инстаграме об основных причинах возникновения ипохондрии.

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Что такое ипохондрия?

Ипохондрия – это состояние, когда есть много разнообразных телесных симптомов и жалоб, но для их появления нет ни одного объективного обоснования. Результаты лабораторных и инструментальных обследований не находят патологических отклонений. Врачи также не выявляют признаков болезненного состояния, поэтому все назначеные препараты не дают результата.

Сам пациент стойко убежден в наличии у него одной или нескольких болезней, у него усиленное чувство тревоги, страха за свою жизнь и здоровье, страха умереть, часто имеет колоссальное недоверие к врачам и данных обследований, ходит от специалиста к специалисту,

– отмечает Роксолана Федец.

Не каждый специалист первичного звена медицинской помощи, семейный врач или терапевт может сразу распознать такого пациента. Поэтому, когда люди с данным расстройством обращаются к психиатру, у них за спиной годы обследований и целая библиотека медицинских карт.

Часто бывает и такое, что пациент, услышав рекомендацию от специалиста обратиться к психиатру, воспринимает это как личное оскорбление.



Ипохондрия: симптомы / Иллюстрация nytimes.com

Почему возникает ипохондрия: основные причины с психодинамической точки зрения

Когда человек взрослеет, то у него возникает потребность наделять своей либидинальной энергией других.

Если представить это образно, то это так будто клетка выпускает свои лапки-псевдоподии и ими обнимает свой любимый объект,

– пишет врач.

И все хорошо, когда это взаимно. Но так бывает далеко не всегда. Когда человек высовывает "лапку", он может получить по ней пинка. Тогда "либидинальная лапка" обнимает собственное тело. В результате неразделенные эмоции и чувства становятся переживаниями физическими, ведь физически – это просто, понятно и объективно.

Хоть и психологическая боль стала физической, но лекарства против "физического" не помогают. Ключ решения проблемы не снаружи, а внутри.