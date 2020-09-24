Як знизити ймовірність раптової дитячої смерті
Тільки в США через синдром раптової дитячої смерті або випадкової задухи під час сну щорічно вмирає 3500 дітей. Загальносвітова кількість подібних випадків не відома.
Центр з контролю і профілактиці захворювань CDC випустив доповідь і рекомендації щодо зниження частоти випадків раптової дитячої смерті під час сну.
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В ході дослідження з'ясувалося, що кожна п'ята мати (21,6%) дозволяла дитині засипати на боці або на животі. При цьому більша частина матерів (61,4%) повідомили про спільний сон з дитиною в одному ліжку, а в середньому дві з п'яти матерів (38,5%) повідомили про знаходження в дитячому ліжечку м'яких речей – подушок, пледів, ковдр, м'яких іграшок і т.п.
Крім того, виявилося, що неправильне положення немовлят під час сну частіше допускалося матерями молодше 25 років або матерями з незакінченою середньою освітою.
Як зменшити ризик раптової дитячої смертності
У зв'язку з цим фахівці настійно рекомендують дотримуватися таких правил сну для немовлят:
- Укладайте дитину на спину, як під час денного сну, так і вночі.
- Використовуйте помірно тверду поверхню для сну дитини – наприклад, сертифікований дитячий матрац і дитяче ліжечко.
- Приберіть м'які предмети і зайву постіль із зони сну дитини.
- Укладайте дитину спати у своїй кімнаті, але не у своєму ліжку.