Только в США из-за синдрома внезапной детской смерти или случайного удушья во время сна ежегодно умирает 3500 детей. Общемировое количество подобных случаев не известно.

Центр по контролю и профилактике заболеваний CDC выпустил доклад и рекомендации по снижению частоты случаев внезапной детской смерти во время сна.

Также на тему: Что вызывает синдром внезапной смерти у младенцев

В ходе исследования выяснилось, что каждая пятая мать (21,6%) позволяла ребенку засыпать на боку или на животе. При этом большая часть матерей (61,4%) сообщили о совместном сне с ребенком в одной постели, а в среднем две из пяти матерей (38,5%) сообщили о нахождении в детской кроватке мягких вещей – подушек, пледов, одеял, мягких игрушек и т.п.

Кроме того, оказалось, что неправильное положение младенцев во время сна чаще допускалось матерями моложе 25 лет или матерями с незаконченным средним образованием.

Как уменьшить риск внезапной детской смертности

В связи с этим специалисты настоятельно рекомендуют придерживаться таких правил сна для грудничков: