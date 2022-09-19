Спостережні дослідження показують, що відсутність фізичної активності та малорухливий спосіб життя пов’язані з вищим ризиком раку молочної залози, але довести, що вони викликають рак молочної залози – це інша справа.

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Нове дослідження раку грудей

Тому дослідники використовували менделівську рандомізацію, щоб оцінити, чи фізична активність протягом усього життя та час сидіння можуть бути причинно-наслідковими зв’язками з ризиком раку молочної залози загалом і, зокрема, з різними типами пухлин.

Вони включали дані 130 957 жінок європейського походження: 69 838 з них мали пухлини, які поширилися локально (інвазивні); 6667 мали пухлини, які ще не виникли (in situ); і порівняльна група з 54 452 жінок не хворіла на рак грудей.

Потім дослідники спиралися на раніше опубліковані дослідження, які використовували величезне сховище даних UK Biobank щодо потенційних генетичних пояснень загальної схильності до фізичної активності, інтенсивних фізичних навантажень або часу сидіння, виміряного наручними трекерами активності.

Фізична активність знижує ризик раку грудей

Далі дослідники оцінили загальний ризик раку молочної залози залежно від того, чи була у жінок менопауза, чи ні, тип раку, стадію (розмір і ступінь поширення пухлини) і ступінь (аномалії пухлинних клітин).

Виявилось, що інтенсивна фізична активність протягом 3 або більше днів на тиждень була пов’язана з 38% зниженням ризику раку молочної залози. А сидячий спосіб пов’язаний з вищим на 104% ризиком цього онкозахворювання.