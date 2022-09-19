Наблюдательные исследования показывают, что отсутствие физической активности и малоподвижный образ жизни связаны с более высоким риском рака молочной железы, но доказать, что они вызывают рак молочной железы – это другое дело.

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Новое исследование рака груди

Поэтому исследователи использовали менделевскую рандомизацию, чтобы оценить, могут ли физическая активность на протяжении всей жизни и время сидения быть причинно-следственными связями с риском рака молочной железы в целом и, в частности, с различными типами опухолей.

Они включали данные 130 957 женщин европейского происхождения: 69 838 из них имели опухоли, распространившиеся локально (инвазивные); 6667 имели еще не возникшие опухоли (in situ); и сравнительная группа из 54 452 женщин не болела раком груди.

Затем исследователи опирались на ранее опубликованные исследования, использовавшие огромное хранилище данных UK Biobank относительно потенциальных генетических объяснений общей склонности к физической активности, интенсивным физическим нагрузкам или времени сиденья, измеренного наручными трекерами активности.

Физическая активность снижает риск рака груди

Далее исследователи оценили общий риск рака молочной железы в зависимости от того, была ли у женщин менопауза, или нет, тип рака, стадию (размер и степень распространения опухоли) и степень (аномалии опухолевых клеток).

Оказалось, что интенсивная физическая активность в течение 3 или более дней в неделю была связана с 38% снижением риска рака молочной железы. А сидячий способ связан с более высоким на 104% риском этого онкозаболевания.