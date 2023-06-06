Як приклади небезпечного проведення часу на спеці наводять біг, футбол і тренування військових. Але секс це теж вид фізичної активності. Теоретично з ним теж варто бути обережнішим у спеку.

Також на тему Коли найбільше хочеться: як пора року впливає на наше сексуальне життя

Щоправда, немає даних про те, щоб секс викликав тепловий удар. Швидше за все це пов'язано з тим, що це не дуже активний вид спорту. Одне дослідження показало, що люди оцінюють навантаження під час сексу приблизно вдвічі нижче, ніж на біговій доріжці. У чоловіків пульс не піднімається вище 130, а систолічний тиск – вище 170. Тому, наприклад, вчені не забороняють секс людям із серцево-судинними захворюваннями. Також він не вважається фактором ризику інсульту.

Секс в спальні

Якщо ви традиціоналіст або просто віддаєте перевагу комфорту та звичній обстановці, можна покращити умови в ліжку. Звичайно, найпростішим варіантом буде використання кондиціонера. Можна також спробувати дешевші альтернативи.

Використовувати постільну білизну з льону чи шовку – вважається, що ці тканини найкраще використовувати у спеку, оскільки вони добре поглинають тепло та вологу, а також пропускають повітря.

Охолодити постільну білизну. Можна покласти простирадла в холодильник на годинку і дістати безпосередньо перед сексом. Тільки поруч з оселедцем не кладіть.

Придбати охолоджуючі подушки або спеціальний плед, що охолоджує, і покласти його під простирадло.

Декому допомагає вентилятор, але він не запобігає тепловому ураженню при температурі вище 32 градусів.

Секс не в спальні

Для декого спека може стати приводом спробувати щось нове у сексі. Якщо в спальні на ліжку занадто жарко, можна використовувати інші місця.

На підлозі. Внизу загалом прохолодніше, бо гаряче повітря піднімається нагору. Якщо ще це кахельна підлога, то вона додасть прохолоди.

В душі. У спеку взагалі корисно приймати душ, можна зробити це разом. Головне – не забувати про безпеку. Можна використовувати антиковзкий килимок, у позах, стоячи бажано за щось триматися. Прекрасно, якщо є поручні для ванної кімнати.

В машині. Домашній кондиціонер є не у всіх, але в машині майже завжди присутній. Можна скористатися цією перевагою.

Якщо в будинку спекотно, а на вулиці приємний вітерець, можна спробувати секс на природі. Звісно, ​​якщо є огороджений внутрішній двір чи можливість прогулятися у безлюдний ліс.

Виберіть зручний варіант

Важливе як місце, а й особливості процесу. Активний секс протягом години може бути дійсно важкуватим у спеку. Але є безліч інших способів отримати насолоду.

Можна вибрати пози з мінімальним контактом шкіри до шкіри. Інший варіант – взагалі відкласти секс з проникненням на якийсь час. Можна приділити більше уваги петингу, оральному сексу і всьому іншому, що приносить задоволення і при цьому з людини не пітніє.