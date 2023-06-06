В качестве примеров опасного времяпрепровождения на жаре приводят бег, футбол и тренировку военных. Но секс это тоже вид физической активности. Теоретически с ним тоже следует быть осторожнее в жару.

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Правда, нет сведений о том, чтобы секс вызвал тепловой удар. Скорее всего, это связано с тем, что это не очень активный вид спорта. Одно исследование показало, что люди оценивают нагрузку во время секса примерно в два раза ниже, чем на беговой дорожке. У мужчин пульс не поднимается выше 130, а систолическое давление выше 170. Поэтому, например, ученые не запрещают секс людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Также он не считается фактором риска инсульта.

Секс в спальне

Если вы традиционалист или просто предпочитаете комфорт и привычную обстановку, можно улучшить условия в постели. Конечно, самым простым вариантом будет использование кондиционера. Можно также попробовать более дешевые альтернативы.

Использовать постельное белье из льна или шелка – считается, что эти ткани лучше всего использовать в жару, поскольку они хорошо поглощают тепло и влагу, а также пропускают воздух.

Охладить постельное белье. Можно положить простыни в холодильник на час и достать непосредственно перед сексом. Только рядом с селедкой не кладите.

Приобрести охлаждающие подушки или специальный охлаждающий плед и положить его под простыню.

Некоторым помогает вентилятор, но он не предотвращает тепловое поражение при температуре выше 32 градусов.

Секс не в спальне

Для некоторых жара может стать поводом попробовать что-то новое в сексе. Если в спальне слишком жарко, можно использовать другие места.

На полу. Внизу в целом прохладнее, потому что горячий воздух поднимается вверх. Если это еще кафельный пол, то он придаст прохлады.

В душе. В жару вообще полезно принимать душ, можно сделать это вместе. Главное – не забывать о безопасности. Можно использовать антискользящий коврик в позах, стоя желательно за что-то держаться. Прекрасно, если есть перила для ванной комнаты.

В машине. Домашний кондиционер не у всех, но в машине почти всегда присутствует. Можно пользоваться этим преимуществом.

Если в доме жарко, а на улице приятный ветерок, можно попробовать секс на природе. Конечно, если есть огражденный внутренний двор или возможность прогуляться в безлюдный лес.

Выберите удобный вариант

Важно не только место, но и особенности процесса. Активный секс в течение часа может быть действительно тяжеловатым в жару. Но есть множество других способов насладиться.

Можно выбрать позы с минимальным контактом кожи и кожи. Другой вариант – вообще отложить секс с проникновением на время. Можно уделить больше внимания петингу, оральному сексу и всему прочему, что доставляет удовольствие и при этом из человека не потеет.