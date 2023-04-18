Вислів: "ми є тим, що ми їмо", став уже крилатим. Звісно, дієтологи наполягатимуть на істинності сентенції Гіппократа. А що з цього приводу думають окулісти? Чи може їжа стати ліками й запобігти хворобам очей? На ці питання 24 каналу відповіла Юлія Галушко, лікарка-офтальмолог клініки "Новий Зір".

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Юлія Галушко “Треба передусім зазначити, що харчі є джерелом мікроелементів, які забезпечують повноцінне функціонування організму, отже впливають на якість життя. Звичайно, в їжі містяться речовини, що мають велике значення для здоров’я очей. І це не тільки вітаміни, а й амінокислоти та певні пігменти”.

Які вітаміни найважливіші для зору

Вітамін А (ретинол, каротин) відіграє важливу захисну роль для сенсорної системи, яка відповідає за зорове сприйняття предметів – їхньої форми, кольору, руху, відстані між ними. У разі його нестачі погіршується сутінковий зір, з’являється біль в очах при яскравому освітленні, зменшується вироблення сльози, що призводить до сухості й тьмяності рогівки.

Ретинол входить до складу зорових паличок (фоторецепторів, що відповідають за сприйняття неінтенсивного світла й чорно-білий зір), а також білка родопсину – пурпурового пігменту сітківки ока, за допомогою якого формуються фоточутливі клітини й поглинається світло в її рецепторах. Каротин зміцнює рогівку, сприяє її зволоженню, захищає слизову від інфекції, допомагає запобігти курячій сліпоті. А ще бере участь у процесах поділу й оновлення клітин, уповільнюючи процеси старіння.

Група вітамінів B має особливе значення для очей. Так, тіамін (B1) необхідний для вироблення ферменту, який регулює внутрішньоочний тиск. Отже, він важливий для профілактики глаукоми. Проте основною його функцією є безперебійне передавання нервових імпульсів між зоровою системою і головним мозком.

Рибофлавін (В2) сприяє насиченню кришталика та сітківки поживними речовинами, допомагає боротися зі втомою очей, контролює кровообіг в очних судинах. Коли вітаміну B2 не вистачає, людина може страждати на часті кон'юнктивіти, васкуляризацію рогівки (появу нових капілярів), світлобоязнь, сльозотечу й навіть катаракту.

Ціанокобаламін (B12) є надзвичайно важливим, адже уповільнює процеси старіння в тканинах ока, активізує їх кровопостачання й бере участь у відновленні клітин, з яких складається зоровий нерв. Забезпечує стабільність нервових волокон та їхнє ефективне функціонування.

Піридоксин (В6) потрібен для профілактики запалень слизової оболонки, а також для зорового нерва. Крім того, він сприяє розслабленню очних м'язів.

Аскорбінова кислота (С) є потужним водорозчинним антиоксидантом, необхідним для синтезу колагену, карнітину та нейромедіаторів (речовин для передачі нервових імпульсів). Він знижує ризик розвитку атеросклерозу й багатьох дегенеративних процесів, асоційованих з окислювальним стресом. Підвищує опірність організму до інфекцій, зміцнює судини, відповідає за нормальне кровопостачання очей, сприяє розслабленню м'язів. Додатково захищає від шкідливого впливу ультрафіолетового випромінювання.

Токоферол (Е), як й аскорбінова кислота, є потужним антиоксидантом і має протипухлинний ефект. Сприяє відновленню клітин сітківки та гальмує процеси, що призводять до розвитку катаракти.

Рутин (Р) зміцнює судини й запобігає внутрішньоочним крововиливам.

Вітамін D призначають для профілактики короткозорості (міопії) та катаракти.

У ділянці скупчення фоторецепторів, у макулі, накопичуються зорові пігменти, які забезпечують нормальну роботу очей й відповідають за розпізнання кольорів і дрібних об'єктів, – лютеїн і зеаксантин.

Юлія Галушко “Ці антиоксиданти належать до групи каротиноїдів, що надають фруктам, овочам й іншим рослинам яскраво-жовтого, червоного та помаранчевого забарвлення. Їхні важливі функції – нейтралізувати радіоактивні сполуки (вільні радикали), уповільнювати дегенеративні процеси в оці й підтримувати гостроту зору. Вживання достатньої кількості лютеїну, наприклад, зменшує ризик розвитку катаракти”.

Які ж продукти сприяють покращенню зору

Чудовим джерелом лютеїну й зеаксантину, які не виробляються людським організмом, є зелені рослини, як-от шпинат, броколі, горох, листковий салат.

Не менш важливі ягоди. Лохина й полуниця, наприклад, знижують прояви глаукоми. Порічка й смородина дуже корисні тим, у кого міопія, а обліпиха – в кого далекозорість, бо містить аксерофтол (вітамін А).

Плоди на кшталт ківі, апельсину, абрикосу зміцнюють стінки судин і знижують ризик їх розриву. Диня допомагає уберегтися від курячої сліпоти.

Городина – зелена цибуля, петрушка, селера, щавель, стручкова квасоля – є джерелом вітамінів і мінералів, необхідних при міопії. До речі, вони ж уберігають нас від шкідливого впливу зовнішнього середовища.

Овочі, як-от морква, гарбуз, буряк, солодкий перець, білокачанна й кольорова капуста, до них можна віднести й часник, містять не лише необхідні для очей вітаміни С, В, Е, D, а й мікроелементи: мідь, цинк, залізо, фосфор, натрій, кальцій.

Яйця, морепродукти й темний шоколад багаті на сірку, амінокислоти, лютеїн, залізо, мідь, гліцин, омега – жирні кислоти, тому здатні поліпшити метаболізм і зміцнити рогівку.

Насіння, горіхи, висівки, цільне зерно завдяки мікроелементам, зокрема цинку, та вітаміну Е – добрі союзники у збереженні зору. Тож їх можна використовувати як корисний перекус між роботою і навчанням.

А щоб відновити потребу організму у вітаміні А, достатньо вживати 100 грамів моркви на день. Або ж яйця в будь-якому виді, краще варені. І звичайно, корисні для очей м'ясо, рибу, морепродукти, овочі. Зрозуміло, що все має бути збалансовано в раціоні, аби підтримувати нормальну життєдіяльність зорової системи.