Як впоратись з тривогою та чому виник страх після теракту в Луцьку
Останні події в країні могли викликати почуття страху та тривоги: теракт в Луцьку, захоплення в заручники поліцейського в Полтаві, повідомлення про замінування метро – все це дійсно травматичні ситуації, які змушують відчувати себе в небезпеці.
Чому виникає відчуття тривоги, як його контролювати та чим воно небезпечне розповів психіатр, керівник Інституту когнітивного моделювання – Спартак Субота.
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Чому виникає відчуття тривоги
Варто зрозуміти, як працює механізм масового стресу і паніки. Є поняття колективної свідомості – люди переважно сприймають себе як частину соціальної групи, яку об'єднують спільні інтереси, цінності, переконання. Члени групи прагнуть цілісності й солідарності. І як тільки щось відбувається всередині такої групи, люди інтуїтивно узагальнюють і екстраполюють проблему на себе.
Цікаво, що людський мозок фокусується не на позитиві, а на погрозах, негативних, дратівливих стимулах. Так відбувається через інстинкт виживання, який є сильним в людській природі.
Людям властиво переймати досвід інших, які потрапили в біду, щоб убезпечити себе.
Чого не слід робити у випадку, якщо страх вже виник
Не варто уникати відвідування публічних місць. Чим більше людина їх уникає, тим сильніше мозок підкріплює це як хорошу дію.
Що робити людям, які пережили травматичну ситуацію
Найкращим рішенням буде звернення до психотерапевта чи психіатра. Так кваліфікований фахівець зможе діагностувати посттравматичний розлад (ПТСР).