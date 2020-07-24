Останні події в країні могли викликати почуття страху та тривоги: теракт в Луцьку, захоплення в заручники поліцейського в Полтаві, повідомлення про замінування метро – все це дійсно травматичні ситуації, які змушують відчувати себе в небезпеці.

Чому виникає відчуття тривоги, як його контролювати та чим воно небезпечне розповів психіатр, керівник Інституту когнітивного моделювання – Спартак Субота.

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Чому виникає відчуття тривоги

Варто зрозуміти, як працює механізм масового стресу і паніки. Є поняття колективної свідомості – люди переважно сприймають себе як частину соціальної групи, яку об'єднують спільні інтереси, цінності, переконання. Члени групи прагнуть цілісності й солідарності. І як тільки щось відбувається всередині такої групи, люди інтуїтивно узагальнюють і екстраполюють проблему на себе.

Цікаво, що людський мозок фокусується не на позитиві, а на погрозах, негативних, дратівливих стимулах. Так відбувається через інстинкт виживання, який є сильним в людській природі.

Спартак Субота – психіатр “Саме тому люди частіше реагують на погані новини та негативні події, аби забезпечити собі безпеку. У людей формується асоціація "якщо це сталося, це може повторитися і з нами ”

Людям властиво переймати досвід інших, які потрапили в біду, щоб убезпечити себе.

Чого не слід робити у випадку, якщо страх вже виник

Не варто уникати відвідування публічних місць. Чим більше людина їх уникає, тим сильніше мозок підкріплює це як хорошу дію.

Спартак Субота – психіатр “Формується установка "сьогодні я не проїхав у метро/маршрутці і тому вижив, а, отже, зробив правильно". І це помилка, через яку потім людина буде ще більше боятися користуватися громадським транспортом і перебувати в місцях скупчення людей.”

Що робити людям, які пережили травматичну ситуацію

Найкращим рішенням буде звернення до психотерапевта чи психіатра. Так кваліфікований фахівець зможе діагностувати посттравматичний розлад (ПТСР).