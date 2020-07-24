Последние события в стране могли вызвать чувство страха и тревоги: теракт в Луцке, захват в заложники полицейского в Полтаве, сообщение о минировании метро – все это действительно травматические ситуации, которые заставляют чувствовать себя в опасности.

Почему возникает чувство тревоги, как его контролировать и чем оно опасно рассказал психиатр, руководитель Института когнитивного моделирования – Спартак Суббота.

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Почему возникает чувство тревоги

Стоит понять, как работает механизм массового стресса и паники. Есть понятие коллективного сознания – люди преимущественно воспринимают себя как часть социальной группы, которую объединяют общие интересы, ценности, убеждения. Члены группы стремятся к целостности и солидарности. И как только что-то происходит внутри такой группы, люди интуитивно обобщают и экстраполируют проблему на себя.

Спартак Суббота – психиатр "Интересно, что человеческий мозг фокусируется не на позитиве, а на угрозах, негативных, раздражающих стимулах. Так происходит из-за инстинкта выживания, который является самым сильным в человеческой природе.

Именно поэтому люди чаще реагируют на плохие новости и негативные события, чтобы обеспечить себе безопасность."

У людей формируется ассоциация "если это произошло, это может повториться и с нами". Людям свойственно перенимать опыт других, попавших в беду, чтобы обезопасить себя.

Чего не следует делать в случае, если страх уже возник

Не стоит избегать посещения публичных мест. Чем больше человек их избегает, тем сильнее мозг подкрепляет это как хорошее действие.

Спартак Суббота – психиатр "Формируется установка" сегодня я не проехал в метро/маршрутке и потому выжил, а, следовательно, сделал правильно". И это ошибка, из-за которой потом человек будет еще больше бояться пользоваться общественным транспортом и находиться в местах скопления людей."

Что делать людям, которые пережили травмирующую ситуацию

Лучшим решением будет обращение к психотерапевту или психиатру. Так, квалифицированный специалист сможет диагностировать посттравматическое стрессовое расстройство (ПТСР).