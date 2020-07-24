Как справиться с тревогой и почему возник страх после теракта в Луцке
Последние события в стране могли вызвать чувство страха и тревоги: теракт в Луцке, захват в заложники полицейского в Полтаве, сообщение о минировании метро – все это действительно травматические ситуации, которые заставляют чувствовать себя в опасности.
Почему возникает чувство тревоги, как его контролировать и чем оно опасно рассказал психиатр, руководитель Института когнитивного моделирования – Спартак Суббота.
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Почему возникает чувство тревоги
Стоит понять, как работает механизм массового стресса и паники. Есть понятие коллективного сознания – люди преимущественно воспринимают себя как часть социальной группы, которую объединяют общие интересы, ценности, убеждения. Члены группы стремятся к целостности и солидарности. И как только что-то происходит внутри такой группы, люди интуитивно обобщают и экстраполируют проблему на себя.
Именно поэтому люди чаще реагируют на плохие новости и негативные события, чтобы обеспечить себе безопасность."
У людей формируется ассоциация "если это произошло, это может повториться и с нами". Людям свойственно перенимать опыт других, попавших в беду, чтобы обезопасить себя.
Чего не следует делать в случае, если страх уже возник
Не стоит избегать посещения публичных мест. Чем больше человек их избегает, тем сильнее мозг подкрепляет это как хорошее действие.
Что делать людям, которые пережили травмирующую ситуацию
Лучшим решением будет обращение к психотерапевту или психиатру. Так, квалифицированный специалист сможет диагностировать посттравматическое стрессовое расстройство (ПТСР).