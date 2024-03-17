Комп'ютерні та онлайн-ігри набувають все більшої популярності в усьому світу. Серед геймерів у наші дні можна зустріти не лише молодих людей, а й представників різних вікових груп. Згідно з деякими даними, зазначається, що всесвітня аудиторія гравців у 2022 році перевищила 3 мільярди людей.

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Комп'ютерні ігри, попри те, що приносять задоволення багатьом, вимагають помірного залучення, як і будь-яка інша розвага. Геймінг пов'язаний з сидячим способом життя і тривалим перебуванням у статичній, часто неправильній позі.

Всесвітня організація охорони здоров'я вже підтвердила негативний вплив відеоігор, включивши залежність від них до списку захворювань та психічних розладів.

Нове дослідження компʼютерних ігор

Дослідники з Австралії провели аналіз даних опитування майже 1000 гравців комп'ютерних ігор, проведеного у 2022 році у рамках міжнародного дослідження International Gaming Study. Серед учасників були жителі Канади, Австралії, США та Великої Британії віком від 18 до 94 років.

На основі відповідей було виявлено зв'язок між тривалістю ігрового процесу у респондентів та проблемами із здоровʼям за останній рік.

Скільки можна грати

Загальний аналіз показав, що учасники, які проводили більше часу за іграми, частіше стикалися з негативними наслідками. Не залежно від статі та віку, ті, хто грали понад три години поспіль, частіше відчували зорову втому, біль у зап'ястях, руках, спині та шиї.

Дивним чином, при тривалості ігрових сесій від 6 годин наслідки для самопочуття були схожі на ті, про які розповідали люди, які грають 3 години. Ці симптоми відчували як звичайні гравці, так і ті, хто вирішив стати професійним геймером.

Учасники старшого віку частіше стикалися з болями в руках та зап'ястях після тривалих ігрових сесій. Ті, у кого був високий ризик розвитку гральних розладів, відзначали додаткові негативні симптоми, такі як головний біль та втома.

Автори дослідження закликають підвищувати обізнаність про шкоду тривалого геймінгу та вживати заходів, спрямованих на стимулювання більш здорових сценаріїв геймінгу. Щоб зменшити негативні наслідки, фахівці радять гравцям робити регулярні перерви, використовувати ергономічні крісла та інше спеціалізоване обладнання.