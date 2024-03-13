Безопераційна ринопластика

Безопераційна ринопластика – косметична процедура, під час якої лікар коригує форму носа за допомогою ін'єкцій філерів – гелеподібних препаратів, без хірургічного втручання.

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Цей метод дозволяє швидко покращити зовнішній вигляд носа із мінімальним періодом відновлення. Однак він має свої показання, ризики та потенційні наслідки.

Безопераційна ринопластика підходить не всім. Вона може допомогти з незначною асиметрією, але така процедура не зробить носа меншим або більшим.

Потенційні наслідки та ризики

Тимчасовий ефект – філери з часом розсмоктуються, тому потрібні повторні процедури підтримки результату.

Непередбачуваний результат – філери можуть нерівномірно розподілитись, створюючи ненатуральний зовнішній вигляд.

Ускладнення – якщо філер потрапляє в кровоносну судину, то закорковує її і тканини втрачають живлення.

Тредліфтінг

Тредліфтинг, або нитковий ліфтинг – процедура підтяжки шкіри з використанням спеціальних ниток. Вони мають маленькі насічки, які допомагають зачепитися за шкіру та підтягнути її.

Нитковий ліфтинг використовується для підтяжки:

брів до скронь, щоб зробити котячий або лисячий погляд;

носа, щоб підняти кінчик і випрямити спинку;

шиї, щоб розгладити шкіру.

Серйозні ускладнення після тредліфтингу зустрічаються рідко, але все-таки, як і будь-яка косметична процедура, він має деякі ризики, включаючи інфекції, ушкодження нервів, асиметрію, видимість чи відчуття ниток під шкірою та недовговічність ефекту.

Результати досліджень ниткового ліфтингу варіюються залежно від типу ниток, способу введення та індивідуальних особливостей пацієнта. Необхідно подальше вивчення цього методу, щоб зрозуміти, чи забезпечує він довгострокові, безпечні та задовільні результати.

Омолодження стовбуровими клітинами

Омолодження обличчя стовбуровими клітинами – перспективний метод регенеративної медицини. Але сьогодні не всі методи використання ін'єкційних регенеративних стовбурових клітин регулюються та мають доведену ефективність та безпеку.

Введення таких клітин може давати непередбачувані результати та побічні ефекти:

асиметрію обличчя;

алергічні реакції;

запалення.

Головний ризик ін'єкції регенеративних стовбурових клітин – тромбоемболічні, імунологічні та онкологічні ускладнення. Для надійних показань та рекомендацій щодо введення стовбурових клітин потрібні тривалі та якісні клінічні дослідження.

Ліполіфтинг

Ліполіфтинг, або жирова трансплантація, – процедура, при якій жир з однієї частини тіла переноситься в іншу для корекції обʼєму та форми.

З одного боку, оскільки використовується власний жир пацієнта, ризик відторгнення чи алергічних реакцій мінімальний. З іншого боку, процедура все-таки може принести ускладнення:

асиметрію;

нерівності в галузі, де вироблявся ліполіфтинг;

зміна чутливості;

жирову емболію (дуже рідко).

Ліполіфтинг вважається відносно безпечною процедурою, якщо його проводить кваліфікований лікар. Але реальна частота ускладнень при пересадці жиру на обличчі невідома через відсутність звітів та згоду щодо визначення та виявлення побічних ефектів. Для подальшого визначення частоти ускладнень потрібні додаткові дослідження.

Силіконові ін'єкції

Використання рідкого силікону для корекції тіла та обличчя може призвести до серйозних ускладнень. FDA не схвалило рідкий силікон як безпечний дермальний наповнювач.

Він може мігрувати до інших частин тіла, викликати запальні реакції, ущільнення, рубцювання, інфекції та емболію. Ускладнення виникають відразу або розвиваються за кілька тижнів, місяців і навіть років. У деяких випадках, коли наслідки незворотні, настає смерть.

Важливо: перед тим, як прийняти рішення про будь-яку косметичну процедуру, зверніться за консультацією до кваліфікованого лікаря, щоб обговорити ризики та зрозуміти, чи виправдовують вони можливі обіцянки.