Педіатриня із США, яка працює у відомій дитячій лікарні імені Джонса Хопкінса, доктор Даніела Меркуріо, розповіла, як розпізнати ознаки перегріву у дитини та що мають зробити батьки в такій ситуації.

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Як захистити дітей під час спеки

Для захисту дітей у спекотні дні необхідно зробити наступні кроки:

забезпечити дитину пляшкою води при виході на вулицю;

купити одяг із UV-захистом;

використовувати дитячий сонцезахисний крем для захисту шкіри;

обмежити час перебування дитини під прямим сонячним промінням.

Батькам потрібно уважно спостерігати за ознаками втоми у своїх дітей, а також за температурою та кольором їхньої шкіри. Якщо шкіра стає червоною і гарячою на дотик, це може бути сигналом для того, щоб перейти в прохолодне приміщення або тінь.

Ознаки перегріву дитини

Важливо також знати стадії перегріву і як допомогти при появі тривожних симптомів.

Перша – це теплові судоми, і єдиним засобом проти них є вживання рідин, що містять електроліти, наприклад, кокосової води або спортивних напоїв, щоб поповнити солі, які організм втрачає при потовиділенні.

Наступний рівень – теплове виснаження, яке викликає нудоту, блювання і почуття слабкості чи занепокоєння. Зазвичай воно супроводжується лихоманкою. Потрібно відвести дитину в прохолодне місце, дати їй попити, оббризкати водою або поставити перед вентилятором, щоб охолодити її.

Якщо у дитини спостерігаються всі ці симптоми, а також вона поводиться розгублено або дивно реагує, це може бути тепловий удар, який потребує звернення за медичною допомогою.