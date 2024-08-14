Раніше було встановлено, що зміна способу життя позитивно впливає на стан при депресії, але досі не було прямого порівняння з психотерапевтичними методами.

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В умовах дефіциту фахівців із психічного здоров'я це дослідження пропонує альтернативний підхід до розв'язання проблеми. Відкриття вчених припускають, що дієтологи та фахівці з фізичної активності можуть відігравати ключову роль у лікуванні депресивних станів.

Нове дослідження депресії

У дослідженні брали участь жителі штату Вікторія, які мають стрес і мають ознаки легкої депресії, але не обов'язково з діагностованим психічним розладом. Симптоми включали почуття зневіри, безнадійності, дратівливості або схильність до сліз.

Одна група учасників була спрямована на програму від дієтолога та фізіолога, де вони дотримувалися рекомендацій щодо харчування та фізичної активності. Друга група брала участь у сеансах психотерапії з використанням когнітивно-поведінкової терапії.

Зміна способу життя лікує депресію

За 8 тижнів ці показники дозволили виявити зниження симптомів депресії в учасників програми способу життя (42%) та програми психотерапії (37%). Ця різниця не була статистично або клінічно значущою, тому можна зробити висновок, що обидва методи лікування були однаково ефективні. Вартість програм була порівнянна, з невеликою перевагою у бік програми способу життя.

Результати дослідження підкреслюють можливість використання фахівців з харчування та фізичних вправ для зменшення навантаження на психологів та надання альтернативної підтримки тим, хто очікує на прийом у психотерапевта.