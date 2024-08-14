Ранее было установлено, что изменение образа жизни положительно влияет на состояние при депрессии, но до сих пор не было прямого сравнения с психотерапевтическими методами.

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В условиях дефицита специалистов по психическому здоровью это исследование предлагает альтернативный подход к решению проблемы. Открытие ученых предполагают, что диетологи и специалисты по физической активности могут играть ключевую роль в лечении депрессивных состояний.

Новое исследование депрессии

В исследовании принимали участие жители штата Виктория, которые имеют стресс и имеют признаки легкой депрессии, но не обязательно с диагностированным психическим расстройством. Симптомы включали чувство уныния, безнадежности, раздражительности или склонность к слезам.

Одна группа участников была направлена на программу от диетолога и физиолога, где они придерживались рекомендаций по питанию и физической активности. Вторая группа участвовала в сеансах психотерапии с использованием когнитивно-поведенческой терапии.

Изменение образа жизни лечит депрессию

За 8 недель эти показатели позволили выявить снижение симптомов депрессии у участников программы образа жизни (42%) и программы психотерапии (37%). Эта разница не была статистически или клинически значимой, поэтому можно сделать вывод, что оба метода лечения были одинаково эффективны. Стоимость программ была сопоставима, с небольшим перевесом в сторону программы образа жизни.

Результаты исследования подчеркивают возможность использования специалистов по питанию и физическим упражнениям для уменьшения нагрузки на психологов и предоставления альтернативной поддержки тем, кто ожидает приема у психотерапевта.