Выводы представили ученые кафедры психиатрии Оксфордского университета и Центра биомедицинских исследований, а опубликовали их в медицинском журнале Nature Communications.

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Коротко о серотонине

Серотонин считают гормоном радости и счастья. Но на самом деле этот нейромедиатор имеет куда более сложную биологическую функцию. В частности, он участвует в регуляции познания, системе вознаграждения, процессах обучения и памяти.

Серотонин также влияет на различные физиологические процессы, такие как рвота и сужение сосудов.

Что нового обнаружили ученые о серотонине

Ученые подтвердили. что люди с повышенным уровнем серотонина менее чувствительны к негативному опыту. В частности, они проводили эксперимент, когда участники теряли деньги в игре. В то же время уровень серотонина почти никак не влиял на их реакцию на вознаграждение, когда участники наоборот выигрывали деньги.

В эксперименте приняли участие более 50 человек, 26 из которых давали препарат для лечения редкой формы эпилепсии. Лекарство непосредственно повышало уровень серотонина в мозге. А затем, ученые смогли оценить его роль в когнитивных процессах.

Также участники выполняли ряд задач, а ученые анализировали их способность к обучению и контролю поведения.

Как уровень серотонина помогает пережить стресс

Ученые обнаружили, что повышенный уровень серотонина помогает людям лучше контролировать свое поведение, особенно в условиях негативной информации. Более того, высокий уровень серотонина влияет на различные типы памяти.

Исследование является важным, резюмировали исследователи. Поскольку, теперь понятно, что серотонин формирует поведение человека. Также эти данные проливают свет на вопрос, почему препараты, которые изменяют уровень серотонина, являются эффективными при депрессии, тревожности и обсессивно-компульсивном расстройстве.