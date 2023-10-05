Відмова в чомусь може бути важливою навичкою, яка застосовується не лише в інтимних відносинах, але і в житті загалом. Це вміння встановлювати свої межі і гідно захищати їх перед іншими. Процес освоєння цієї навички вимагає часу та практики.

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Як правильно відмовляти у сексі

Відмовляйте ввічливо, але впевнено з використанням прямих і чітких фраз. Тоді ймовірність того, що ваше "ні" почують, зросте, а місця для непорозумінь чи вмовлянь не залишиться.

Проговоріть свої почуття, щоб відмова сприймалася не так болісно. Наприклад, за допомогою фрази "Я люблю тебе і розумію, що ти хочеш зайнятися сексом, але зараз я...". Будьте чесні з собою та партнером при виборі аргументації і будьте готові його підтримати, наприклад, обійняти. І в жодному разі не звинувачуйте партнера у "збоченні" – це дуже ранить.

Запропонуйте альтернативу сексу, якщо вам це прийнятно. Наприклад, коли один партнер мастурбує, а інший його пестить або інший варіант спільного проведення часу, або перенесення сексу на інший час. Так людина переконається, що її люблять і цінують, але просто не хочуть зараз займатися сексом.

Запропонуйте альтернативу прояву почуттів. Можна окремо поговорити про те, як висловити кохання та підтримку іншими способами, окрім сексу, щоб усім було комфортно. Щоправда, це найкраще робити в спокійних умовах.

Твердо повторіть відмову, якщо партнер продовжує наполягати. Навіть якщо секс вже розпочався, ви маєте повне право від нього відмовитись. Також можна спробувати пояснити, як ви почуваєтеся, коли вас примушують до сексу. Якщо людина вами дорожить, вона швидше за все прислухається.

Що робити, коли вас не чують

У випадках, коли "ні" залишається непочутим систематично, настав час задуматися. Можливо, людина не вміє інакше проявляти кохання, але цьому можна навчитися. А може, сексуальні стосунки для нього мають набагато більшу цінність, ніж інші.

Про це потрібно чесно поговорити, а також розглянути можливість разом сходити до сексолога чи сексотерапевта та налагодити комунікацію у парі.