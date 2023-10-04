Від чого залежить розмір члена

Розмір статевого члена є складною індивідуальною характеристикою, і визначається вона генетикою та впливом різних факторів на різних етапах життя.

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По-перше, важливо зазначити, якщо батько мав великий чи маленький пеніс – не факт, що це сімейне. Розмір статевого члена визначає комбінація генів, отриманих від обох батьків. У двох рідних братів розмір та форма пеніса можуть відрізнятися.

Загалом, існують різноманітні типи статевих членів, і розмір і форма пеніса можуть відрізнятися серед різних людей. Існують різні класифікації, розрізняють близько 20 різних типів статевих органів.

Що впливає на ріст члена

Розмір пеніса може змінюватися протягом життя. Найінтенсивніше статевий орган росте в період статевого дозрівання, який зазвичай триває від 11 до 18 років, і закінчується близько 21 року. Ріст пеніса в цей період залежить від рівня статевих гормонів, таких як тестостерон та соматотропний гормон.

Деякі фактори, такі як прийом деяких ліків, алкоголь та наркотики, можуть впливати на розмір статевого органа і рівень статевих гормонів. Також на розвиток можуть впливати різні захворювання, такі як гіпогонадизм, гіпотеріоз, пухлини та інші фактори.

Щодо впливу ендокринних руйнівників на розвиток статевого органа та гормональний баланс, ця тема ще досліджується вченими. Ендокринні руйнівники – це хімічні речовини, які можуть впливати на роботу гормональної системи людини. Вони можуть бути у різних продуктах, напоях, косметиці та пестицидах.

Як зробити член більшим

Майже всі методи для збільшення пеніса є неефективними, а деякі можуть бути шкідливими. Тому краще від них відмовитись. Якщо чоловік має надмірну вагу, пеніс може здаватися коротшим, ніж насправді. Тож можна спробувати покращити свою форму.

Якщо хочеться, щоб член виглядав більшим, можна голити лобок. Через волосся пеніс здається меншим. А ще він виглядає меншим, якщо дивитися на нього зверху. Можна роздягнутися і подивитись на нього в дзеркало збоку – так має сподобатися більше.