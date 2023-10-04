От чего зависит размер члена

Размер полового члена является сложной индивидуальной характеристикой и определяется она генетикой и влиянием различных факторов на разных этапах жизни.

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Во-первых, важно отметить, если у отца был большой или маленький пенис – не факт, что это семейное. Размер полового члена определяет комбинация генов, полученных от обоих родителей. У двух братьев размер и форма пениса могут отличаться.

В общем, есть разные типы половых членов, и размер и форма пениса могут различаться посреди разных людей. Есть разные классификации, различают около 20 разных типов половых органов.

Что влияет на рост члена

Размер пениса может изменяться в течение жизни. Интенсивнее всего половой орган растет в период полового созревания, который обычно длится от 11 до 18 лет, и заканчивается около 21 года. Рост пениса в этот период зависит от уровня половых гормонов, таких как тестостерон и соматотропный гормон.

Некоторые факторы, такие как прием некоторых лекарств, алкоголь и наркотики могут влиять на размер полового органа и уровень половых гормонов. Также на развитие могут влиять разные заболевания, такие как гипогонадизм, гипотериоз, опухоли и другие факторы.

Что касается влияния эндокринных разрушителей на развитие полового органа и гормональный баланс, тема еще исследуется учеными. Эндокринные разрушители – это химические вещества, которые могут влиять на работу гормональной системы человека. Они могут быть в разных продуктах, напитках, косметике и пестицидах.

Как сделать член больше

Почти все методы для увеличения пениса неэффективны а некоторые могут быть вредными. Поэтому лучше от них отказаться. Если мужчина имеет избыточный вес, пенис может казаться короче, чем на самом деле. Так что можно попытаться улучшить свою форму.

Если хочется, чтобы член выглядел больше, можно брить лобок. Из-за волос пенис кажется меньшим. А еще он выглядит меньше, если смотреть на него сверху. Можно раздеться и посмотреть на него в зеркало сбоку – так должно больше понравиться.