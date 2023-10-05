Отказ в чем-то может быть важным навыком, применяемым не только в интимных отношениях, но и в жизни в целом. Это умение устанавливать свои границы и достойно защищать их перед другими. Процесс освоения этого навыка требует времени и практики.

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Как правильно отказывать в сексе

Отказывайте вежливо, но уверенно с использованием прямых и четких фраз. Тогда вероятность того, что ваше "нет" услышат, вырастет, а места для недоразумений или уговоров не останется.

Проговорите свои чувства, чтобы отказ воспринимался не столь болезненно. К примеру, с помощью фразы "Я люблю тебя и понимаю, что ты хочешь заняться сексом, но сейчас я...". Будьте честны с собой и партнером при выборе аргументации и будьте готовы его поддержать, например, обнять. И ни в коем случае не вините партнера в "извращении" – это очень ранит.

Предложите альтернативу сексу, если вам это приемлемо. Например, когда один партнер мастурбирует, а другой его ласкает либо другой вариант совместного времяпровождения, либо перенос секса на другое время. Так человек убедится, что его любят и ценят, но просто не хотят сейчас заниматься сексом.

Предложите альтернативу проявлению чувств. Можно поговорить отдельно о том, как выразить любовь и поддержку другими способами, кроме секса, чтобы всем было комфортно. Правда, это лучше делать в спокойных условиях.

Твердо повторите отказ, если партнер продолжает настаивать. Даже если секс начался, вы имеете полное право от него отказаться. Также можно попытаться объяснить, как вы себя чувствуете, когда вас принуждают к сексу. Если человек вами дорожит, он, скорее всего, прислушивается.

Что делать, когда вас не слышат

В случаях, когда "нет" остается неуслышанным систематически, пора задуматься. Может быть, человек не умеет иначе проявлять любовь, но этому можно научиться. А может, сексуальные отношения для него имеют гораздо большую ценность, чем другие.

Об этом нужно честно поговорить, а также рассмотреть возможность сходить к сексологу или сексотерапевту и наладить коммуникацию в паре.