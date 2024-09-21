Відповідні висновки оприлюдниили нідерландські вчені. Висновки опублікували у журналі JAMA Network Open. У дослідженні взяли участь 3604 жінки та їхні партнери.

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Оптимізація ІМТ у жінок і чоловіків, починаючи з періоду до запліднення, є однією із ключових стратегій для покращення фертильності та зниження ризику невиношування вагітності,

– йдеться у статті.

Деталі дослідження

У ході дослідження вчені спостерігали за парами починаючи з періоду до вагітності та з подальшим спостереженням до народження дитини.

Їх мета була визначити фертильність (здатність до природного зачаття та виношування дитини) як ймовірність зачаття протягом 1 місяця. При цьому"субфертильність" означала, що пари не могли зачати дитину самостійно більше року/зверталися до допоміжних репродуктивних технологій.

Як проводили спостереження

Аби зрозуміти вплив ваги на продовження роду, вчені проаналізували 3033 епізодів настання чи ненастання вагітності у жінок.

Середній ІМТ у жінок становив 23,5, а у чоловіків – 24,9. Нагадаємо, ІМТ від 25,0 до 29,9 свідчить про надмірну вагу, а ІМТ 30 і вище – про ожиріння.

Результат дослідження: 314 з 2770 епізодів вагітності (11,3%) закінчилися викиднем. Також був зафіксований 541 випадок "субфертильності" (17,8%).

Що це означає

Жінки з надмірною вагою та ожирінням мають нижчу фертильність порівняно з жінками з нормальною вагою. І навпаки гіршу фертильність мали жінки з недостатньою вагою.