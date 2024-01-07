Ось кілька правил, яких слід слідувати, аби зменшити шкідливий вплив алкоголю на організм.

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Пийте воду

Відомо, що алкоголь сприяє зневодненню організму, що може посилити його негативний вплив на ваше самопочуття. Тож, нехай кожна склянка алкогольного напою, супроводжується склянкою води.

При цьому обирайте звичайну воду, уникайте солодких газованих напоїв, адже додані цукри можуть посилити похмілля та негативно вплинути на гормональний фон. Власне, це довели дослідники Гарвардського університету.

Також варто випити склянку води перед сном, щоб знову ж таки уникнути зневоднення та зменшити похмілля.

Вибирайте з розумом

У виборі алкогольного напою опирайтесь не на смакові вподобання, а на вміст алкоголю та добавок. Кращим вибором є світле пиво, вино чи міцні алкогольні напої, які містять менше цукру.

Як вказують дослідження, цукор у напоях не лише може викликати похмілля, а й сприятиме збільшенню ваги та порушенню сну.

Поїжте

Доведено, що повноцінний прийом їжі перед келихом вина, чи будь-якого іншого алкогольного напою, може сповільнити всмоктування алкоголю в кров.

Обирайте збалансовану їжу – білкову, зі здоровими жирами та вуглеводами. Це полегшить вплив алкоголю на ваш організм.

Будьте активними

Під час вживання алкоголю залишайтесь активними. Нехай це не буде довге сидіння за столом, натомість обирайте активні види відпочинку: пограйте у настільні ігри з друзями, потанцюйте або вийдіть на прогулянку.

Активна діяльність може допомогти "розбавити" алкоголь та зменшити його вплив на організм.