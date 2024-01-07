Вот несколько правил, которым следует следовать, чтобы уменьшить вредное влияние алкоголя на организм.

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Пейте воду

Известно, что алкоголь способствует обезвоживанию организма, что может усилить его негативное влияние на ваше самочувствие. Пусть каждый стакан алкогольного напитка сопровождается стаканом воды.

При этом выбирайте обычную воду, избегайте сладких газировок, ведь добавленные сахара могут усилить похмелье и негативно повлиять на гормональный фон. Собственно, это доказали исследователи. Гарвардский университет.

Также следует выпить стакан воды перед сном, чтобы опять же избежать обезвоживания и уменьшить похмелье.

Выбирайте с умом

В выборе алкогольного напитка опирайтесь не на вкус, а на содержание алкоголя и добавок. Лучшим выбором является светлое пиво, вино или крепкие алкогольные напитки, содержащие меньше сахара.

Как указывают исследования, сахар в напитках не только может вызвать похмелье, но и приведет к увеличению веса и нарушению сна.

Поешьте

Доказано, что полноценный прием пищи перед бокалом вина или любого другого алкогольного напитка может замедлить всасывание алкоголя в кровь.

Выбирайте сбалансированную пищу – белковую, со здоровыми жирами и углеводами. Это облегчит воздействие алкоголя на ваш организм.

Будьте активны

При употреблении алкоголя оставайтесь активными. Пусть это не будет долгое сиденье за столом, выбирайте же активные виды отдыха: поиграйте в настольные игры с друзьями, потанцуйте или выйдите на прогулку.

Активная деятельность может помочь "разбавить" алкоголь и уменьшить его влияние на организм.