Від початку повномасштабного вторгнення Росії потреба в донорській крові зросла більше, ніж на 50%, а в деяких регіонах навіть на 70%, розповіла Ірина Славінська, співзасновниця проєкту ДонорUA та Президентка ГО "Всеукраїнська асоціація донорів України".

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У цих реаліях нашого життя донорство крові стає вирішально важливим для допомоги пораненим – ваша кров буквально може врятувати життя. І йдеться не лише про порятунок бійців. Значна кількість запитів щодо отримання донорської крові саме для допомоги цивільним жертвам.

Яка ситуація з донорством крові в Україні зараз

До 24 лютого в системі ДонорUA, громадській організації, що співпрацює з державою щодо забезпечення донорською кров'ю та її компонентами, було зареєстровано близько 40 тисячів донорів. За перший тиждень повномасштабного вторгнення долучилось ще 25 тисяч людей.

На сьогодні у базі зареєстровано понад 155 тисяч донорів. Динаміка така, що щомісяця долучається приблизно 4 тисячі нових донорів,

– говорить Славінська.

Ідеальна картинка, яку сподівається побачити команда, це 2 мільйони людей в базі, з них близько 500 – 700 тисяч регулярних донорів. За словами пані Ірини, цього було б достатньо для того, щоб закривати всі потреби.

Водночас фахівчиня зазначила, що за останні два роки ситуація значно покращилась. До прикладу, статистика до повномасштабного вторгнення говорить, що в Україні було 13 донатів на тисячу населення. В той час, як Всесвітня організація охорони здоров'я каже про те, що в країні за мирного життя має бути 33 донати на тисячу населення. Тобто ще 2 роки тому в Україні не забезпечували 2/3 пацієнтів кров'ю.

Звісно, питання не лише в потребі крові, пояснює Ірина Славінська. Оскільки популярність проєкту на той момент була значно нижчою, ніж зараз.

"Тоді ми отримували запит від 10 пацієнтів щомісяця, зараз це близько 100. По країні потреба зросла більше, ніж на 50%, а в деяких регіонах навіть на 70%. Це пов’язано з війною та значним збільшенням кількості трансплантацій в Україні", – пояснила Славінська.

Також велика частина запитів саме на забезпечення донорською кров'ю під час хірургічних втручань і онкозахворювань. Вони вимагають великої кількості донорської крові.

"Це основні напрями, з якими до нас звертаються. Тому, враховуючи ці фактори і власну статистику, можу сказати, що нам не вдається задовольнити всі запити на 100 відсотків", – визнає співзасновниця проєкту.

Позбутись страхів легко на власному досвіді

Книжкова консультантка зі Львова Аня поділилась про досвід донорства. Розповідає, що вперше дізналась про можливість стати донором в університеті. А рішення стати регулярною доноркою прийшло не одразу.

Було якось не до того. Але згодом мене підтримала подруга і ми разом пішли в дитячий Охматдит в Києві. Є така волонтерська організація "Агенти Крові", вони супроводжують протягом всієї донації, а в кінці ще й смаколиків та подаруночок дадуть,

– розповідає Аня.

Дівчина також поділилась, що веде історію своїх донацій на сайт DonorUA. Там часто є промокоди на таксі до центрів донацій.

З початку 2023 року Аня регулярно здає кров і плазму. Розповідаючи про свій досвід донорства, вона зізнається, що конкретної мотивації стати донором в неї не було.

Це проста річ, яка мені нічого не коштує, а іншій людині врятує життя. Пам'ятаю, десь через місяць здачі в Охматдиті, мені прийшло повідомлення "Ваша кров сьогодні врятувала життя". Я відчула щось таке, що не передати словами. Тільки подумати: 2 – 3 години мого часу, раз на два місяці, а для когось це врятоване життя! Це ж неймовірно,

– ділиться дівчина.

Як стати донором крові?

Кожен громадянин України, який досяг 18 років, має можливість стати донором крові. Однак є кілька критеріїв, яким потрібно відповідати: маса тіла повинна бути не менше 50 кілограмів, а також не повинно бути протипоказань до донорства.

Стати донором можна в будь-якому центрі крові чи медзакладі, де можна здати кров. Знайти найближчий центр можна за цим покликанням.

Обов'язково візьміть з собою паспорт.

За три дні до донації не вживайте ліки. За 48 годин до процедури відмовтеся від спиртних напоїв. За день до здачі крові НЕ можна вживати молочні продукти, яйця, жирну, гостру чи смажену їжу. Вранці перед донацією поснідайте кашею на воді, чаєм з печивом чи стравами з овочів.

Важливо! Донорство – це частина життя, а не частина смерті. Це турбота про себе, профілактика онкології та серцево-судинних захворювань. Регулярне надання крові свідчить про відповідальне ставлення до власного способу життя. Здати свою кров – це спосіб стати на захист тих, хто потребує цього нагально.

Авторка Юлія Радченко