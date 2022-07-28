Скотт Холл, фармацевт із клініки Майо, розповів, що ліки можуть втрачати свої властивості під час зміни температури. Водночас за його словами, деякі ліки також можуть викликати непереносимість тепла.
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Ліки бояться спеки
Температура може впливати на будь-які ліки, які людина приймає, але деякі з них більш схильні до проблем, ніж інші.
Інсулін, безумовно, серед них. Тому пацієнти з діабетом мають намагатися не зберігати свій інсулін у місці, де температура буде надто високою,
– сказав фармацевт.
Зберігайте ліки в прохолодному сухому місці. Якщо ви зберігаєте їх у ванній кімнаті, де приймаєте душ, залиште їх в оригінальній упаковці.
Ліки можуть негативно впливати на самопочуття під час спеки
Ліки, які можуть викликати непереносимість тепла:
- Препарати проти високого артеріального тиску;
- Антигістамінні засоби (проти алергії);
- Деконгестанти (проти набряків);
- Психіатричні препарати.
Якщо у вас є запитання щодо ваших ліків або їхнього зберігання, важливо проконсультуватися з вашим лікарем. Він надасть ту інформацію, яка вам потрібна, щоб зрозуміти, які є ризики.