Ба більше, науковці виявили, що секс може допомагати заснути так само ефективно, як і снодійне.

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Деталі дослідження

У дослідженні взяли участь 53 людей віком від 23 до 49 років, вони пройшли опитування, яке містило 8 запитань.

75% респондентів повідомили, що засинали легше, якщо перед сном займалися сексом,

а 64% відповіли, що секс перед сном для них є альтернативою снодійному.

інші ж в, що відзначили, що секс перед сном загалом покращує якість їхнього сну.

Учені резюмували, що секс перед сном може бути корисним, оскільки він знижує рівень стресу.

Секс може поліпшити якість сну, зменшити стрес і допомогти швидше заснути вночі, але за умови, що секс загалом не заважає вашому сну й ви спите рекомендовані 7 – 9 годин на добу,

– пояснив учений Дуглас Кірш.

Тож, схоже, що секс/оргазм позитивно впливає на сон як у чоловіків, так і у жінок. Попри те, що опитування продемонструвало в основному позитивний вплив сексу на сон, учені визнають, що негативний зв'язок із сексуальною активністю не досліджувався, а тому потрібні масштабніші дослідження цієї теми.