Более того, ученые обнаружили, что секс может помогать заснуть так же эффективно, как и снотворное.

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Детали исследования

В исследовании приняли участие 53 человека в возрасте от 23 до 49 лет, они прошли опрос, содержащий 8 вопросов.

75% респондентов сообщили, что засыпали легче, если перед сном занимались сексом,

а 64% ответили, что секс перед сном для них является альтернативой снотворному.

другие же отметили, что секс перед сном в целом улучшает качество их сна.

Ученые резюмировали, что секс перед сном может оказаться полезным, поскольку он снижает уровень стресса.

Секс может улучшить качество сна, уменьшить стресс и помочь быстрее заснуть ночью, но при условии, что секс вообще не мешает вашему сну и вы спите рекомендованные 7 – 9 часов в сутки,

– объяснил ученый Дуглас Кирш.

Похоже, что секс/оргазм положительно влияет на сон как у мужчин, так и у женщин. Несмотря на то, что опрос продемонстрировал в основном положительное влияние секса на сон, ученые признают, что негативная связь с сексуальной активностью не исследовалась, поэтому необходимы более масштабные исследования этой темы.