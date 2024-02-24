Дослідження представила команда вчених з лабораторії Нью-Йорка. Вони встановили, що стрес провокує утворення мережі білих кров'яних тілець, вони відомі як нейтрофіли. Результати опубліковані в медичному журналі Cancer Cell.

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Як вдалось встановити зв'язок

У ході дослідження на мишах, у яких був рак грудей, учені перевірили, як вони реагують на стрес. Миші, які зазнали стресу, а це – стробоскопи, гучна музика, голодування, мали більші пухлини, ніж контрольна група, яка не піддавалась стресу.

Хронічний стрес буквально провокує утворення мережі білих кров'яних тілець – нейтрофілів, які полегшують раковим клітинам проникнення в тканини.

"Наші дані підтвердили прямий вплив рівня стресу та активацією нейтрофілів, які утворюють цілі мережі. Відкриття допоможе нам зрозуміти, яким чином психічний стан може впливати на прогресування ракового захворювання", – зазначив доктор Сміт, провідний дослідник.

Як стрес впливає на онкопацієнта

Крім того учені встановили, що стрес також пригнічує дії важливих імунних клітин, а це робить легені уразливими до ракових клітин.

Водночас, усі розуміють, що на жаль, стресу майже неможливо уникнути у випадку захворювання на рак. Він буквально переслідує онкопацєнтів.

Стрес також сприяє відкладенню білка під назвою фібронектин, який сприяє поширенню ракових клітин, і призводить до зменшення Т-клітин, які власне борються з раком.

Песпектива відкриття

Нові дані мають важливе значення для медичної практики, адже вони вказують на потенційні шляхи для створення нових методів лікування та профілактики раку. А також вказують на важливіть контролю рівня стресу та його впливу на імунну систему людини.

Відтак, учені резюмували, що вміння справлятись зі стресом та психологічна підтримка можуть стати ключовими елементами для профілактики ракових захворювань та поращать загальне здоров'я.